Прага, 1 марта, 2025, 02:16 — ИА Регнум. После скандального визита главы киевского режима Владимира Зеленского в Белый дом и его перепалки с американским лидером Дональдом Трампом президент Чехии Пётр Павел решил поддержать Украину. Соответствующий пост он опубликовал 28 февраля в соцсети Х.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Павел

«Мы стоим на стороне Украины более, чем когда-либо», — написал Павел.

По его словам, пришло время, чтобы Европа активизировала свои усилия.

Как сообщало ИА Регнум, ранее европейские политики высказывались в поддержку Киева и продолжения боевых действий. В частности, глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас, комментируя слова Трампа о необходимости проведения выборов на Украине, указала на «российские нарративы» в его заявлениях. Она попыталась оправдать решение Зеленского отказаться от избирательного процесса вопреки конституции, объяснив это наличием у страны «внешнего врага», против которого надо направить «все силы». Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила мнение, что мир на Украине на самом деле гораздо опаснее, чем продолжающиеся военные действия.

Зеленский 28 февраля прибыл в Вашингтон на встречу с Трампом, который ранее утверждал, что намерен с ним подписать соглашение об использовании природных ресурсов Украины. Беседа переросла в перепалку в присутствии журналистов. Американский президент потребовал от главы киевского режима согласиться на мирные переговоры, заявив, что в противном случае США «умывают руки».

Кроме того, Трамп напомнил Зеленскому о 350 млрд долларов военной помощи от «глупого президента». Речь шла о средствах, которые выделила Киеву администрация бывшего президента США Джо Байдена. В итоге Зеленский досрочно покинул Белый дом. Совместную пресс-конференцию отменили, анонсированное ранее подписание соглашения по полезным ископаемым не состоялось.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт прокомментировала произошедшее. Она отметила, что США не позволят другим странам собой пользоваться.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Зеленский во время визита в США попытался устроить шоу на весь мир, но потерял связь с реальностью. В итоге Трамп «вынес его из Белого дома вперёд ногами», констатировал находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене парламентарий.