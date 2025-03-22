Прага, 23 марта, 2025, 01:36 — ИА Регнум. Шансов на победу у Киева не имелось даже перед началом так называемого «контрнаступления» в 2023 году. Такое заявление сделал 22 марта президент Чехии Пётр Павел в интервью украинскому изданию «Европейская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Павел

«Для успешного наступления, согласно военной теории, необходимо соотношение сил по меньшей мере 3 к 1, а лучше 5 к 1, а вместо этого соотношение сил между Украиной и Россией было даже в пользу России. Поэтому было вполне очевидно, что контрнаступление не будет настолько успешным, чтобы освободить все территории», — пояснил чешский лидер.

По мнению Петра Павла, Украине нужно смириться с потерей части территорий, а её союзникам продолжать оказывать такую поддержку, чтобы Киев не потерял больше ничего. Также президент Чехии подчеркнул необходимость как можно скорее создать условия для прекращения огня, а затем и наступления мира.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, российская сторона рассчитывает на то, что власти США услышали слова президента России Владимира Путина о необходимости прекращения иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации киевскому режиму.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 19 марта отметил, что вопрос о прекращении американских военных поставок Киеву будет стоять высоко в повестке дня любых контактов между Россией и США. Представитель Кремля уточнил, что этот вопрос является весьма чувствительным для мирного урегулирования конфликта на Украине.

18 марта президент России Владимир Путин в беседе с американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что для недопущения эскалации конфликта на Украине, а также для возможности разрешить его дипломатическим путем необходимо полное прекращение иностранной военной помощи киевскому режиму. Президент назвал это ключевым условием.

19 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп положительно ответил на просьбу главы киевского режима Владимира Зеленского о поставках Украине дополнительных средств противовоздушной обороны (ПВО). По ее словам, Зеленский, в частности, просил у Вашингтона зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.

Ранее в этот же день Левитт рассказала, что Вашингтон продолжит передавать Киеву разведывательную информацию оборонительного характера. Вместе с тем она не ответила на вопрос о том, отвергли ли США какие-либо запросы России по прекращению предоставления Киеву таких данных.