Варшава, 2 марта, 2025, 05:41 — ИА Регнум. Президент Чехии Петр Павел заявил о возможности создания коалиции стран, которые желают «справедливого мира» на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Павел

«Пришло время начать рассматривать широкую коалицию из желающих справедливого мира на Украине», — написал Павел в соцсети Х.

Чешский лидер отметил, что мирное соглашение, не включающее условия киевских властей, будет являться «капитуляцией».

Как сообщало ИА Регнум, 23 февраля Павел заявил, что поддержку Украины необходимо продолжать, несмотря на критику главы киевского режима Владимира Зеленского со стороны президента США Дональда Трампа, который намерен наладить диалог с Россией.

После перепалки в Белом доме между Трампом и Зеленским европейские политики высказали слова поддержки в социальных сетях в адрес главы режима, но ждать от Европы более конфронтационных выпадов в отношении США не стоит, заявил политолог, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров.