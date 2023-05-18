Материалы с тегом «Павел Крашенинников»
Госдума приняла закон с поправками о выборах при военном положении
Государственная дума в четверг, 18 мая, приняла закон о возможности проведения выборов при военном положении после консультаций Центральной избирательной комиссии с Министерством обороны и ФСБ России. Об этом сообщается на сайте Госдумы. Глава комитета по госстроительству и законодательству Павел...
18 мая 2023
В ГД внесли поправки о выборах в новых регионах во время военного положения
В Государственную думу внесли на рассмотрение поправки о проведении выборов в новых регионах страны в условиях военного положения. Об этом сообщил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Согласно актуальному законодательству, выборы не могут проводиться на...
3 мая 2023
В Госдуму внесли поправки о выборах в новых регионах при военном положении
На рассмотрение в Госдуму внесли поправки, необходимые для согласования разных законодательных актов при проведении выборов в новых регионах России, где действует режим военного положения. Об этом сообщается 3 мая на сайте Госдумы. Поправки предполагают внесение изменений в Федеральный...
3 мая 2023