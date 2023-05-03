Москва, 3 мая, 2023, 14:46 — ИА Регнум. В Государственную думу внесли на рассмотрение поправки о проведении выборов в новых регионах страны в условиях военного положения. Об этом сообщил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Согласно актуальному законодательству, выборы не могут проводиться на территориях с действующим военным положением. Однако при этом в законах о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России отмечалось, что в 2023 году в этих субъектах должны состояться выборы.

«Чтобы нивелировать противоречие и дать возможность гражданам выразить политическую волю, такие поправки стоит принять», — процитировала Крашенинникова пресс-служба комитета госстроительства.

Как передавало ИА REGNUM, вопрос внесения поправок ранее уже поднимался в Госдуме. Тогда Крашенинников уточнил, что внесение изменений корректно, несмотря на то что законы о принятии в состав России новых субъектов — федеральные конституционные.