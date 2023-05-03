Москва, 3 мая, 2023, 11:44 — ИА Регнум. На рассмотрение в Госдуму внесли поправки, необходимые для согласования разных законодательных актов при проведении выборов в новых регионах России, где действует режим военного положения. Об этом сообщается 3 мая на сайте Госдумы.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

Поправки предполагают внесение изменений в Федеральный конституционный закон «О военном положении» (статья 7).

Комментируя эту инициативу, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия») напомнил, что в России референдумы и выборы в органы государственной власти и местного самоуправления не проводят на территории, где действует военное положение.

При этом этой осенью в новых российских регионах должны пройти выборы.

«Чтобы нивелировать это противоречие и дать возможность гражданам выразить свою политическую волю, такие поправки стоит принять», — заявил Крашенинников.

Парламентарий напомнил, что и законы о принятии новых субъектов в состав России, и закон о военном положении — конституционные, равнозначные по силе. Поэтому необходима корректировка.

Согласно российским законам, в этом году во второе воскресенье сентября (10 сентября) в четырёх новых российских регионах — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области — пройдут выборы в законодательные органы власти.

Подготовку к проведению выборов в новых регионах России, которые вошли в состав РФ 30 сентября 2022 года, ЦИК начал в январе 2023 года.