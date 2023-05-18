Москва, 18 мая, 2023, 13:36 — REGNUM. Государственная дума в четверг, 18 мая, приняла закон о возможности проведения выборов при военном положении после консультаций Центральной избирательной комиссии с Министерством обороны и ФСБ России. Об этом сообщается на сайте Думы.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, являющийся соавтором поправок, пояснил, что нововведения необходимы для согласования в процессе выборов разных законодательных актов. Регионы с введённым режимом военного положения — воссоединившиеся с Россией по результатам референдума в сентябре 2022 года Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области. Как сообщил Крашенинников, референдумы и выборы в органы госвласти и местного самоуправления в них можно будет проводить после консультаций с Минобороны и ФСБ.

«Хочу отметить, что и закон о военном положении, и законы о принятии новых субъектов в состав России являются конституционными, равнозначными по силе. Однако, мы считаем, необходимо соблюсти полную юридическую чистоту, которой и можно будет добиться именно через корректировку несколько устаревшего акта», — пояснил глава комитета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце апреля в Госдуме обсудили возможность поправок в закон о военном положении. Вскоре их внесли на рассмотрение, и комитет по госстроительству их поддержал. 17 мая после консультаций ЦИК с Минобороны и ФСБ Госдума приняла во втором чтении поправки в закон «О военном положении». Президент России Владимир Путин перед этим заявил, что надо сделать всё, чтобы защитить граждан в новых регионах и их выбор вернуться в Россию.

Выборы в законодательные органы власти в новых регионах должны пройти во второе воскресенье сентября 2023 года.