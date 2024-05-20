Материалы с тегом «Мохаммад Мохбер»
Мохбер заявил о намерении Ирана развивать отношения с Россией
Власти Ирана настроены на развитие отношений с Россией, заявил исполняющий обязанности президента исламской республики Мохаммад Мохбер в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным. «Мы всегда с уважением относились к вашей позиции по международным вопросам, отныне мы будем добиваться...
20 мая 2024
Путин провёл телефонный разговор с и. о. президента Ирана Мохбером
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером, сообщает 20 мая пресс-служба Кремля. Путин выразил самые глубокие соболезнования Верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи, Мохаммаду Мохберу и всему...
20 мая 2024
Путин выразил соболезнования Ирану в связи с гибелью президента Раиси
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента страны Эбрахима Раиси, сообщили в Кремле. «Примите глубокие соболезнования в связи с огромной трагедией, постигшей народ Исламской Республики Иран — авиакатастрофой...
20 мая 2024