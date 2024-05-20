Тегеран, 20 мая, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Власти Ирана настроены на развитие отношений с Россией, заявил исполняющий обязанности президента исламской республики Мохаммад Мохбер в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным.

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«Мы всегда с уважением относились к вашей позиции по международным вопросам, отныне мы будем добиваться непрерывного прогресса (в отношениях) Тегерана и Москвы через углубление сотрудничества между нашими странами», — цитирует его агентство Tasnim.

Как передавало ИА Регнум, 20 мая президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с исполняющим обязанности президента Ирана Мохаммадом Мохбером.

Глава государства выразил самые глубокие соболезнования Верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи, Мохаммаду Мохберу и всему иранскому народу в связи с трагической гибелью в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси и ряда других государственных деятелей.

Мохбер будет исполнять обязанности президента исламской республики до проведения выборов в связи с гибелью Эбрахима Раиси в авиакатастрофе. Это предусмотрено конституцией страны.

В течение 50 дней совет, в который входят главы законодательной и судебной власти и сам вице-президент, должен организовать избрание нового президента. Это означает, что выборы в Иране должны состояться в июне или июле.