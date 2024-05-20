Москва, 20 мая, 2024, 10:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента страны Эбрахима Раиси, сообщили в Кремле.

Александр Казаков/РИА Новости Президент России Владимир Путин

«Примите глубокие соболезнования в связи с огромной трагедией, постигшей народ Исламской Республики Иран — авиакатастрофой, унёсшей жизнь президента Сейеда Эбрахима Раиси, а также жизни ряда других видных государственных деятелей вашей страны. Сейед Эбрахим Раиси был выдающимся политиком, вся жизнь которого была посвящена служению Родине. Он по праву пользовался высоким уважением соотечественников и значительным авторитетом за рубежом», — говорится в опубликованной на сайте Кремля телеграмме президента России.

Путин подчеркнул, что Эбрахим Раиси как настоящий друг России внёс неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между двумя странами, а также прилагал большие усилия для их вывода на уровень стратегического партнёрства.

Российский лидер добавил, что неоднократно встречался с Раиси и навсегда сохранит самую светлую память о нём. Вместе с тем Путин попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибшего президента Ирана, а также всех погибших в крушении вертолёта.

«Желаю им и всему иранскому народу душевной стойкости перед лицом столь тяжёлой, невосполнимой утраты», — заключил Путин.

Как передавало ИА Регнум, вечером 19 мая вертолёт, перевозивший Эбрахима Раиси, потерпел крушение на северо-западе страны в районе Верзеган. Официальная делегация Ирана на трёх вертолётах возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси вместе с президентом страны Ильхамом Алиевым участвовал в церемонии открытия гидроузла «Гыз Галасы» и вводе в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» на пограничной реке Аракс. Два вертолёта благополучно достигли места назначения.

После первых данных о происшествии власти Ирана начали спасательную операцию. Ряд государств, в том числе Россия, выразили готовность помочь Тегерану в поисках. Два спецборта МЧС отправились в Иран.

В результате авиакатастрофы в Иране погибли президент страны Эбрахим Раиси, глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и ещё несколько сопровождавших их человек.

Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели Раиси в результате ЧП с вертолётом.

Свои соболезнования выразили глава МИД России Сергей Лавров, а также посольство РФ в Тегеране.