Москва, 20 мая, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером, сообщает 20 мая пресс-служба Кремля.

Iranian Presidency/Global Look Press Мохаммад Мохбер

Путин выразил самые глубокие соболезнования Верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи, Мохаммаду Мохберу и всему иранскому народу в связи с трагической гибелью в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси и ряда других государственных деятелей.

«Владимир Путин подчеркнул, что хорошо знал и ценил Эбрахима Раиси как надёжного партнёра, внесшего неоценимый личный вклад в развитие дружественных отношений между Россией и Ираном», — говорится в сообщении.

Мохбер, добавили в Кремле, высказал искреннюю признательность за слова сочувствия и поддержки. Собеседники подчеркнули, что обе стороны настроены на дальнейшее последовательное укрепление всестороннего российско-иранского взаимодействия.

Ранее Путин назвал Раиси выдающимся политиком, посвятившим всю жизнь служению Родине, и отметил его неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между Ираном и Россией.

Как сообщало ИА Регнум, вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет исполнять обязанности президента исламской республики до проведения выборов в связи с гибелью Эбрахима Раиси в авиакатастрофе. Это предусмотрено конституцией страны.

В течение 50 дней совет, в который входят главы законодательной и судебной власти и сам вице-президент, должен организовать избрание нового президента. Это означает, что выборы в Иране должны состояться в июне или июле.

Президент Ирана Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриза Мохаммад Али Але Хашем находились на борту вертолёта, который 19 мая разбился в горной местности у границы с Азербайджаном. Выживших не было.

Официальная делегация Ирана на трёх вертолётах возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси вместе с президентом страны Ильхамом Алиевым участвовал в церемонии открытия гидроузла «Гыз Галасы» и вводе в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» на пограничной реке Аракс. Два вертолёта благополучно достигли места назначения.

После первых данных о ЧП иранские власти начали спасательную операцию. Ряд государств, в том числе Россия, выразили готовность помочь Тегерану в поисках. Путин поздно вечером 19 мая встретился с послом Ирана Каземом Джалали и после разговора с ним отдал оперативные поручения ряду ведомств. Два самолёта экстренно вылетели в сторону Тебриза, но развернулись после того, как поступили трагические сообщения об обнаружении обломков вертолёта Раиси, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.