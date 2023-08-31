Материалы с тегом «Михаил Котюков»
Путин пожелал Котюкову удачи на выборах в Красноярском крае
Президент России Владимир Путин пожелал врио губернатора Красноярского края Михаилу Котюкову удачи на выборах и выразил уверенность, что люди его поддержат. Об этом глава государства заявил 31 августа на совещании по вопросам развития региона. «При поддержке людей, безусловно, я просто не...
31 августа 2023
Котюков назвал приоритетными вопросы соцподдержки участников спецоперации
Новый губернатор Красноярского края Михаил Котюков назвал приоритетными вопросы соцподдержки участников спецоперации и их семей в регионе. Об этом он заявил в ходе видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным. «С учётом текущей ситуации, Владимир Владимирович, и того внимания, которое Вы...
20 апреля 2023