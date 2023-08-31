Москва, 31 августа, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пожелал врио губернатора Красноярского края Михаилу Котюкову удачи на выборах и выразил уверенность, что люди его поддержат. Об этом глава государства заявил 31 августа на совещании по вопросам развития региона.

Шарифулин Валерий/ТАСС Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков

«При поддержке людей, безусловно, я просто не сомневаюсь, что очень многое можно сделать и будет сделано под вашим руководством [в регионе]», — сказал Путин.

Он отметил, что в этом Котюкову нужно убедить избирателей, людей, которые его поддержат.

«Поэтому я вам желаю успехов», — добавил президент.

Выборы губернатора Красноярского края пройдут в единый день голосования 10 сентября.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле Путин предложил заместителю министра финансов Михаилу Котюкову возглавить Красноярский край. Котюков пообещал главе государства, что применит в крае весь наработанный ранее потенциал. Прежний глава региона Александр Усс 20 апреля объявил об отставке и сообщил, что продолжит работу на федеральном уровне.