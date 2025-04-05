Красноярск, 5 апреля, 2025, 21:28 — ИА Регнум. Специалисты допускают, что в Красноярский край придет вторая волна ураганного ветра. Об этом 5 апреля предупредил губернатор региона Михаил Котюков.

Николай Бурматов/ТАСС Спасатели устраняют последствия урагана в Красноярске

«Первая волна миновала, но специалисты не исключают, что будет еще одна, поэтому активно работаем, готовим силы и технику к возможному повтору», — процитировало его «РИА Новости».

Котюков рассказал, что штабы по борьбе со стихией проводят каждый час. 7 апреля будет информация по краю, как ликвидировать последствия урагана.

Как передавало ИА Регнум, скорость ветра в Красноярске достигала 33 м/с. Часть Октябрьского района города из-за повреждений сетей без электричества. Поступило сообщение о гибели женщины, унесенной ураганом с балкона.

В Красноярском крае из-за непогоды без электроснабжения остались почти 60 тыс. человек. На восстановление инфраструктуры направили около 200 бригад. Массовые отключения света также были в Хакасии, Алтайском крае и Кемеровской области.