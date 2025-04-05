Жителей Красноярского края предупредили о второй волне урагана
Котюков предупредил о возможной второй волне урагана в Красноярском крае
Красноярск, 5 апреля, 2025, 21:28 — ИА Регнум. Специалисты допускают, что в Красноярский край придет вторая волна ураганного ветра. Об этом 5 апреля предупредил губернатор региона Михаил Котюков.
«Первая волна миновала, но специалисты не исключают, что будет еще одна, поэтому активно работаем, готовим силы и технику к возможному повтору», — процитировало его «РИА Новости».
Котюков рассказал, что штабы по борьбе со стихией проводят каждый час. 7 апреля будет информация по краю, как ликвидировать последствия урагана.
Как передавало ИА Регнум, скорость ветра в Красноярске достигала 33 м/с. Часть Октябрьского района города из-за повреждений сетей без электричества. Поступило сообщение о гибели женщины, унесенной ураганом с балкона.
В Красноярском крае из-за непогоды без электроснабжения остались почти 60 тыс. человек. На восстановление инфраструктуры направили около 200 бригад. Массовые отключения света также были в Хакасии, Алтайском крае и Кемеровской области.