Материалы с тегом «Максим Галкин»
Вернувшийся в Израиль Галкин* показал «охранника» Пугачёвой
Шоумен Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) выложил в соцсетях видео с собакой своей супруги певицы Аллы Пугачевой. Животное выполняет роль охранника, когда комик на гастролях. «На посту», — подписал шоумен короткое видео, на котором лохматый чёрный пес по кличке...
23 февраля 2024
МИД Индонезии рассказал, почему Галкину* отказали во въезде на Бали
Максиму Галкину (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) во въезде в Индонезию 27 января было отказано в связи с иммиграционными проблемами. Об этом заявил официальный представитель МИД Индонезии Лалу Мухаммад Икбал. Дипломат сослался на распоряжение Главного управления иммиграции...
3 февраля 2024
Галкин* рассказал, куда уехал после выдворения с Бали
Беглый комик Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) сообщил в соцсети, что готовит концерт в Австралии. Он опубликовал пост после того, как власти Индонезии не пустили его на территорию страны, где у юмориста были запланированы концерты на острове Бали. «Я уже в...
29 января 2024
Захарова оценила решение запретить Галкину* въезд на Бали
Всё больше стран не хотят иметь проблем с такими людьми, как комик и шоумен Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), которому запретили въезд в Индонезию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Все же хотят по-простому, нужен же простой ответ. И никто...
29 января 2024
Галкину* отказали во въезде в Индонезию
Шоумену и юмористу Максиму Галкину (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) отказали во въезде в Индонезию, где он должен был выступить с концертом 27 января. Об этом он рассказал в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). По его словам...
27 января 2024
Галкин* обсмеял оправдания Киркорова после «голой» вечеринки
Комик Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) высмеял на выступлении в Вене оправдания певца Филиппа Киркорова после его участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Юморист перепел одну из песен исполнителя, переделав слова на манер его извинений. «На...
26 января 2024
В Таиланде отменили концерты Максима Галкина*
В Таиланде отменили концерты юмориста Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Об этом 15 января сообщил ТАСС со ссылкой на источник в местной развлекательной индустрии. Отмечается, что Галкин должен был выступить 24 января в Паттайе в гостинице Royal Cliff и 25...
15 января 2024
Галкина* и Сердючку оштрафовали в ОАЭ на ₽2,4 млн за критику России
Департамент туризма и коммерческого маркетинга Объединённых Арабских Эмиратов наказал шоумена Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и артиста Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка, за политические шутки на концертах, сообщила 13 января в Telegram-канале...
13 января 2024
Луговой попросил прокуратуру привлечь Галкина* к ответственности за фейки
Депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) обратился в Генпрокуратуру с просьбой привлечь шоумена Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) к уголовной ответственности за фейки об армии и дискредитацию Вооружённых сил Российской Федерации. Об этом 28 декабря парламентарий...
новость часа
28 декабря 2023
СК повторно проверит высказывания иноагента Галкина*
Следственный комитет проведёт ещё одну проверку антироссийских заявлений Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на движение «Зов народа». «СК проведёт ещё одну проверку высказываний иноагента Максима Галкина», — уточнили...
27 декабря 2023
Телеведущий Николаев назвал Галкина* виновным в несчастьях Пугачёвой
Телеведущий Юрий Николаев заявил, что считает супруга певицы Аллы Пугачёвой комика и телеведущего Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) причиной всех её несчастий и отъезда из страны. Своим мнением он поделился в эфире программы «МАЛАХОВ». «Раньше Аллу Пугачёву...
26 декабря 2023
СК не стал возбуждать дело против Пугачёвой и Галкина* по статье о фейках
Следственный комитет России не стал возбуждать уголовное дело в отношении певицы Аллы Пугачёвой и её супруга — комика Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) по статье о фейках против российской армии. По итогам проведённой проверки оснований для этого следователи не...
26 декабря 2023
Писатель Додолев раскрыл мнение Градского о браке Галкина* с Пугачёвой
Музыкант Александр Градский называл союз певицы Аллы Пугачёвой с юмористом Максимом Галкиным (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) браком по расчёту. Об этом близкий друг музыканта, журналист и писатель Евгений Додолев рассказал изданию aif.ru. По словам Додолева, в 2000 году...
20 декабря 2023
Покинувшая Россию Пугачёва нашла новое место жительства
Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачёва и её муж Максим Галкин ( физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) нашли новое место жительства. Они планируют уехать с Кипра и перебраться в Лондон. Об этом со ссылкой на знакомого певицы сообщило «KP.RU». Сейчас супруги находятся...
13 декабря 2023
Подруга Пугачёвой назвала причину отъезда певицы из России
Подруга и портниха певицы Аллы Пугачёвой Любовь Аксёнова высказала мнение о том, что певица уехала за границу ради заботы о детях. Об этом сообщает МК.RU. По мнению Аксёновой, отъезд певицы не связан с её супругом Максимом Галкиным (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). «Она же...
9 декабря 2023
Пугачёва дала определение эмиграции из России
Российская певица Алла Пугачёва в разговоре со своим супругом Максимом Галкиным (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) назвала отъезд из России «голожопингом». Об этом муж артистки рассказал в ходе своего выступления в Женеве. Галкин рассказал зрителям, что после отъезда из России...
6 декабря 2023
Галкин* признался, что просил милостыню у магазина в Европе
Комику Максиму Галкину (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), покинувшему Россию вместе с супругой Аллой Пугачёвой, в Европе приходилось просить деньги у прохожих. Об этом он рассказал во время выступления в Женеве, сообщает 6 декабря aif.ru. 47-летний артист вспоминал «жирные...
6 декабря 2023
Пугачёву и Галкина* засняли на прогулке на Кипре
Советскую и российскую эстрадную певицу Аллу Пугачёву и её мужа — комика и телеведущего Максима Галкина* (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) заметили гуляющими на Кипре. Кадры их прогулки опубликовал Telegram-канал «Самые сливки». Супружеская чета гуляла под ручку. Их заметили...
1 декабря 2023
Основатель «Дюны» Рыбин резко высказался об уехавшей в Латвию Хаматовой
Основатель группы «Дюна» Виктор Рыбин раскритиковал сбежавших из России артистов. В интервью в программе RTVI «Легенда» он резко высказался о бывшей актрисе «Современника» Чулпан Хаматовой, признавшись, что она никогда ему не нравилась. «Ни как актриса, ни как баба, простите меня за такое слово. Ни...
19 ноября 2023
Симоньян назвала причину несчастий Аллы Пугачёвой
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян поделилась мнением, что сделало певицу Аллу Пугачёву несчастной. Своим мнением она поделилась в эфире программы «Ч. Т. Д.». Симоньян прокомментировала последний выпад Пугачёвой в социальных сетях. Она считает, что комик и телеведущий Максим Галкин *...
16 ноября 2023