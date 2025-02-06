* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Красногорск, 6 февраля, 2025, 10:46 — ИА Регнум. Замок комика Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и певицы Аллы Пугачёвой в подмосковной деревне Грязь пришёл в упадок и начал разваливаться. Об этом 6 февраля заявил Telegram-канал SHOT.

Кадр из видео

Отмечается, что сейчас стены покрыты толстым слоем плесени, трубы — ржавчиной, а черепица местами осыпалась. Тем не менее, по данным канала, помощники звёздной пары периодически проверяют состояние здания.

«Всего же, по оценкам экспертов, на содержание особняка у звёздной четы уходит около 500 тыс. (рублей) в месяц», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, дом Пугачёвой и Галкина в деревне Грязь выставили на продажу в 2022 году, после чего пара уехала в Израиль. Отмечается, что в апреле они рассказали, что особняк продали за ту цену, по которой он выставлялся на продажу — миллиард рублей.

26 апреля шоумен Стас Барецкий рассказал о покупке замка Пугачёвой. С его слов, он два года уговаривал артистку согласиться на сделку и в итоге купил здание за 450 млн рублей. Причём в бывшем жилье артистки он намеревался открыть ритуальный центр с моргом и крематорием. Однако затем эту информацию опроверг личный водитель Пугачёвой.

После обострения ситуации на Ближнем Востоке семья переселилась на Кипр, где и проживает в настоящее время.

29 октября Галкин, выступая в Нью-Йорке, признался, что из-за палестино-израильского конфликта вынужден скрывать факт наличия у него гражданства Израиля, так как по этому паспорту его не пустили в 16 стран, а в Индонезию шоумен не смог въехать даже по паспорту Кипра.