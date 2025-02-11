Москва, 11 февраля, 2025, 16:46 — ИА Регнум. Замок уехавших из России певицы Аллы Пугачёвой и юмориста Максима Галкина (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом) в подмосковной деревне Грязь начали готовить к продаже, сообщил 11 февраля Telegram-канал Mash.

Global Look Press/Gennadii Usoev

«Сейчас специалисты отмывают его от «пугачёвской плесени» — так они назвали мох, который покрыл стены дома и забор», — сказано в публикации канала.

При этом архитектор Вера Горлицына выступила против такой очистки. По её словам, растение придаёт замку особую атмосферу и повышает его стоимость. Появления мха на стенах сооружения ждали более десяти лет, а сланцевые камни для него пришлось везти из Германии.

После начала спецоперации на Украине Пугачёва с супругом Галкиным и детьми уехала из России в Израиль. С того момента артисты путешествуют по всему миру. Однако основным местом их проживания остаётся Израиль. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

В сентябре 2022 года Минюст включил Галкина в реестр физических лиц — иностранных агентов за то, что тот получал финансирование с Украины.

В декабре 2023 года Галкин признал, что их жизнь стала сильно хуже после отъезда и его жена с этим полностью согласна. Пугачёва выразила солидарность с мужем, назвав его «патриотом России». При этом позже артистка выложила в соцсети видеообращение, в котором заявила, что «нормальные люди в Россию возвращаться не собираются».