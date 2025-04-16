* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 16 апреля, 2025, 19:57 — ИА Регнум. Певица Алла Пугачёва в этом году отметила свой день рождения довольно скромно, учитывая то, какие торжества она устраивала раньше. Фотографии с праздника опубликовал юморист Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)

Судя по снимкам, размещенным в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), празднование проходило в ресторане. Роль фотографа выполнял Галкин.

День рождения отметили в узком семейном кругу. Кроме мужа, на него пришли только дети супружеской пары Гарри и Лиза. Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. Ей исполнилось 76 лет.

Как передавало ИА Регнум, Пугачёва с Галкиным покинули Россию после начала спецоперации на Украине. Сначала они жили в Израиле, потом перебрались на Кипр. В декабре 2023 года юморист признал, что условия жизни у них поле бегства из РФ стали гораздо хуже.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 8 апреля 2025 года заявила, что у Пугачёвой была народная любовь, но певица пренебрегла ею. При этом дипломат отказалась осуждать артистку, добавив, что ее личная история не повлияет на популярность песен, созданных различными музыкантами и поэтами.