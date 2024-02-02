Материалы с тегом «Литература»
Сумма похищенных в библиотеках Европы книг русской классики достигла €2 млн
Сумма украденных из европейских библиотек раритетных изданий русских классиков, включая Александра Пушкина, превысила 2 млн евро. Об этом пишет британская газета The Times. По информации издания, книги могли быть похищены гражданами Грузии для дальнейшей продажи изданий в России. Так, в Берлинской...
2 февраля 2024
Издательства АСТ направили на экспертизу нашумевшую книгу «Наследие»
Пресс-служба издательской группы АСТ сообщила ИА Регнум, что вызвавшую широкий резонанс книгу писателя Владимира Сорокина «Наследие» (2023) решено направить на экспертизу. 22 января стало известно, что ряд общественников и писателей возмутились содержанием нового романа Сорокина. В книге усмотрели...
новость часа
22 января 2024
Во Франции задержали воров, которые похищали книги русских классиков
Французская полиция задержала группу воров, которая похищала из библиотек по всей Европе книги русской классики, включая раритетные издания Александра Пушкина, Николая Гоголя и Михаила Лермонтова. Об этом пишет французское издание Le Parisien. «Трём подозреваемым были предъявлены обвинения во...
20 января 2024
Названы причины смерти Льва Рубинштейна
Названы причины смерти поэта и публициста Льва Рубинштейна. Как стало известно 14 января, он умер из-за последствий случившегося с ним ДТП. «Причиной смерти стали отёк мозга и другие тяжёлые травмы после ДТП», — сообщило издание KP.RU. Как сообщало ИА Регнум, ДТП, в котором пострадал поэт...
новость часа
14 января 2024
Дочь Рубинштейна заявила, что прощание с поэтом будет непубличным
Дочь поэта и публициста Льва Рубинштейна Мария 14 января сообщила, что прощание с ним будет закрытым. «Всё будет только для близких родственников и семьи, мы не планируем делать никакого события из этого», — заявила она РБК. Как сообщало ИА Регнум, ДТП, в котором пострадал поэт, произошло 9 января...
14 января 2024
Умер поэт и публицист Лев Рубинштейн
Российский поэт и публицист Лев Рубинштейн скончался в возрасте 76 лет, сообщила 14 января его дочь Мария. «Мой папа, Лев Рубинштейн, умер сегодня», — написала она на странице в «Живом Журнале». О госпитализации Рубинштейна, которого сбила машина в Москве, стало известно 9 января. Поэта доставили в...
14 января 2024
Отсидевший 11 лет в США лётчик Ярошенко развеял миф об «американской мечте»
Отсидевший более 10 лет в тюрьме в Соединённых Штатах российский лётчик Константин Ярошенко назвал мифом «американскую мечту». Об этом он рассказал 27 декабря на презентации книги «История ростовского лётчика. Домой сквозь годы» в Общественной палате. По его словам, круглосуточно находясь с...
27 декабря 2023
Путин пошутил, что перечитает Уголовный кодекс
Президент России Владимир Путин перечитывает стихотворения Михаила Лермонтова, об этом он рассказал, отвечая на соответствующий вопрос, 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции. Томик Лермонтова лежит у президента на тумбочке в спальне, сказал он. «Он гениальный...
14 декабря 2023
Умерла вдова писателя Синявского Мария Розанова
Литератор, публицист, издатель и радиоведущая, вдова писателя Андрея Синявского Мария Розанова ушла из жизни в возрасте 93 лет. Об этом 13 декабря сообщил писатель Дмитрий Быков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в Telegram-канале. «Умерла Марья Васильевна Розанова, мой идеал...
13 декабря 2023
Литературный критик Андрей Немзер скончался на 67-м году жизни
Историк литературы и литературный критик, кандидат филологических наук Андрей Немзер умер на 67-м году жизни, сообщил 9 декабря литературовед и публицист Александр Архангельский в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). «Андрей Немзер умер...
9 декабря 2023
На ВДНХ пройдёт литературно-патриотическое мероприятие «Русские чтения»
Литературно-патриотическое мероприятие «Русские чтения» состоится на международной выставке-форуме «Россия». Об этом сообщили в проекте «Русские чтения». Мероприятие пройдёт 9 декабря с 17:00 до 19:00 на главной сцене 75-го павильона ВДНХ в рамках празднования Дня Героев Отечества. В качестве...
6 декабря 2023
Победителем премии «Большая книга» стал Евгений Водолазкин
Победителем национальной литературной премии «Большая книга» в 2023 году стал Евгений Водолазкин. Премия была вручена писателю за роман «Чагин». Награждение состоялось 5 декабря. Второе место занял писатель Юрий Буйда (роман «Дар речи»), третье — Алексей Сальников (роман «Оккульттрегер»). На...
5 декабря 2023
Путин подписал указ о праздновании 225-летия со дня рождения Даля
Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2026 году 225-летия со дня рождения писателя, составителя знаменитого толкового словаря Владимира Даля. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правой информации. «Учитывая выдающийся вклад В. И. Даля в...
8 ноября 2023
Луганский писатель Бобров спрогнозировал ход конфликта на Украине
Точка перелома в украинском конфликте ещё не пройдена, но военное руководство России знает, что делает, постепенно перемалывая личный состав ВСУ и технику, поставляемую Западом. Об этом луганский писатель Глеб Бобров, автор книги «Эпоха мертворожденных», заявил в опубликованном 29 октября интервью...
29 октября 2023
В Киеве снесли памятник советскому писателю Николаю Островскому
В Киеве снесли установленный почти полвека назад памятник советскому писателю Николаю Островскому. Об этом 5 октября сообщил Telegram-канал «Деколонизация. Украина». Монумент с 1978 года стоял перед фасадом здания Киевского электромеханического техникума железнодорожного транспорта, где писатель...
5 октября 2023
Нобелевскую премию по литературе получил норвежский драматург Юн Фоссе
Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал норвежский драматург Юн Фоссе. О его победе 5 октября говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета академии наук Швеции. «Нобелевская премия по литературе 2023 года достается Юну Фоссе за его новаторскую драму и прозу, которые озвучивают нереальное»...
5 октября 2023
Умер немецкий писатель Мартин Вальзер
Немецкий писатель и драматург, один из крупнейших представителей послевоенной литературы Германии Мартин Вальзер скончался в возрасте 96 лет. Об этом 29 июля сообщило издательство Rowohlt. Подробности смерти писателя не уточняются. Соболезнования по этому поводу выразили канцлер ФРГ Олаф Шольц и...
29 июля 2023
Британский писатель и критик Мартин Эмис скончался на 74-м году жизни
Британский писатель и литературный критик Мартин Эмис скончался в возрасте 73 лет в своём доме в американском штате Флорида. Об этом 20 мая сообщило издание The Guardian со ссылкой на супругу литератора, писательницу Изабель Фонсека. Уточняется, что писатель и критик скончался из-за последствий...
21 мая 2023
В Москве 4 мая пройдут «Русские чтения Победы»
В Музее Победы в Москве 4 мая 2023 года пройдут «Русские чтения» в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба проекта. На «Русских чтениях» прозвучат строки из произведений авторов военных лет, фронтовиков и современных литераторов — Расула Гамзатова...
17 апреля 2023