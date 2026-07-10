Льва Толстого мы перечитываем не из почтения к классике, а потому что он вдруг перестал быть прошлым. Прошло полтора века, а Севастополю снова понадобился его трезвый, безжалостный взгляд на войну, страх и человеческое достоинство.

ИА Регнум

Речь идет о «Севастопольских рассказах» — тяжелой и честной книге. В ней узнается нынешний город: ночные атаки, усталость людей, которым утром всё равно надо вставать и идти на работу. Толстой писал о войне с честностью человека, который пережил ее сам. Поэтому и начинает он с фразы, после которой любителям красивой военной картинки лучше сразу закрыть книгу: «Вам непременно предстоит разочарование, если вы впервые приезжаете в Севастополь».

«Напрасно вы будете искать хоть на одном лице следов суетливости, растерянности или даже энтузиазма, готовности к смерти, решимости, — ничего этого нет», — продолжается Толстой, лишая нас привычного образа подвига, чтобы показать иной, может быть, не столь впечатляющий внешне, зато настоящий.

Иногда разочарование может принести свою пользу. Оно учит нас искать героизм не только там, где он эффектно представлен, но и в повседневной стойкости. Подлинная стойкость часто выглядит весьма обыденно. В июле 2026 года это значит: удержаться от паники, не тратить лишнего, не преувеличивать сложность ситуации, помочь соседу, подвезти нуждающихся в больницу, зарядить телефон кого-то постороннего, выйти на работу, даже если устал.

Первый настоящий герой рассказов Льва Толстого не сражается на бастионе, а находится в госпитале. Перед читателем сидит раненый матрос, который своим добрым взглядом приглашает подойти. Он рассказывает о том, как потерял ногу, будто это легкая царапина. Не выдержав, медсестра начинает говорить о его страданиях и отчаянном положении: как он раненный остановил носилки, чтобы увидеть залп нашей батареи, как великие князья наградили его за мужество, как он их просил о возвращении на бастион, чтобы учить молодых, «ежели уже сам работать не может».

Толстой рисует почти сказочного русского солдата. Но читатель верит, потому что этот тип человека не исчез вместе с парусным флотом и старой солдатской шинелью. Сегодня они живут среди нас — те, кто держит оборону, защищает Крым, сбивает беспилотники, помогает раненым и трудится без лишних слов о своих подвигах.

Русский солдат Крымской войны 1853–1856 гг.

Он узнается и в менее громких обстоятельствах. Когда владельцы электромобилей бесплатно подвозят людей на обследования и жизненно важные процедуры. Когда предприниматель зовет горожан в барбершоп просто зарядить телефоны. Когда кто-то отказывается от лишней поездки, потому что бензин нужен не для прихоти, а для тех, кто везет больных, лекарства, детей, стариков. Когда люди не делают вид, будто проблем нет, но и не отдают проблемам всю свою жизнь.

Война проверяет не только того, кто стоит у орудия. Она проверяет и того, кто стоит у кассы, держит канистру, слышит ночью работу ПВО, а утром открывает магазин, ведет троллейбус, выходит в детский сад, чинит сети, тушит пожары, разбирает последствия падения обломков.

Толстой писал «Севастопольские рассказы», по сути, в жанре военной корреспонденции. 7 ноября 1854 года, в разгар осады, он впервые попал в Севастополь. В письме брату Сергею офицер-артиллерист Толстой, проведший неделю в крепости, писал, что «блудил, как в лесу, между этими лабиринтами батарей», видел состояние войск и пришел к выводу, что «дух в войсках» значительно выше ожиданий.

Город в плачевном положении. Французы взяли Севастополь в полукольцо, русский флот затоплен. В чем же причина высокого духа в войсках? Что заставляет людей оставаться в осажденном городе?

«Из-за креста, из-за названия, из-за угрозы не могут принять люди эти ужасные условия: должна быть другая, высокая побудительная причина. И эта причина есть чувство, редко проявляющееся, стыдливое в русском, но лежащее в глубине души каждого, — любовь к родине».

Это ключ к «Севастопольским рассказам», к русскому прошлому и русскому настоящему. Любовь к Родине проявляется именно в моменты исторических потрясений: в осажденном Севастополе 1854 года, во время второй обороны 1941–1942 годов — и сегодня, когда Крым снова стал местом проверки русского мужества.

Но если бы Толстой остановился только на стойкости народа, получилась бы высокая легенда, эпос. А мы любим его не только за эпический размах, но и за глубокое знание человеческой натуры, за смелость обрисовать ее такой, какая она есть, без прикрас.

Лев Толстой, подпоручик (позже поручик) артиллерии в годы Крымской войны

Толстой без стеснения пишет о тех гранях человеческой души, которые удобнее было бы не замечать: «Тщеславие, тщеславие и тщеславие везде — даже на краю гроба и между людьми, готовыми к смерти из-за высокого убеждения. Тщеславие! Должно быть, оно есть характеристическая черта и особенная болезнь нашего века».

Он видит не только подвиг, но и слабость. Но если проигнорировать тщеславие, страх и слабость, подвиг станет дешевле, тусклее. Он будет не настоящим, а нарисованным.

Штабс-капитан Михайлов из второго рассказа — противоречивая фигура, но показательная. Он не красивый герой: робкий, самолюбивый, суеверный, зависимый от мнения других, мечтающий о награде. Но он идет на бастион. Именно это важно. Возможно, важно только это.

«Наверное, мне быть убитым нынче, — думал штабс-капитан, — непременно убьют, чувствую, что убьют; но надо же было кому-нибудь идти, нельзя с прапорщиком в роте идти, а что-нибудь бы случилось, ведь это честь полка, честь армии от этого зависит. Мой долг был идти… да, долг».

Боевой офицер Толстой знал слишком хорошо и не понаслышке, что страх — нормальное состояние человека на войне. Храбр не тот, кто не боится, а тот, кто идет и делает, несмотря ни на что. Такой человек нужен Толстому больше, чем безупречный герой.

Русские солдаты Крымской войны 1853–1856 гг.

И такой человек нужен нам сегодня. В Севастополе ночью работают ПВО и мобильные огневые группы. После падения обломков беспилотников вспыхивают пожары, страдают дома, горит трава, хвоя, виноградники. Утром война видна уже в другом масштабе: есть ли свет, ходит ли транспорт, открыта ли аптека, удалось ли дозвониться родным, хватит ли бензина тем, кому он действительно нужен.

Лев Николаевич напоминает: в критические моменты страх неизбежно остается при человеке, но и долг тоже остается. Михайлов боится, и Толстой не прячет его страх. От этого Михайлов только достовернее.

Сегодня эта достоверность особенно нужна. Слишком легко нарисовать красивую картинку: народ спокоен, город держится, все всё понимают. Это правда, но неполная. Люди устают, раздражаются, спорят, беспокоятся о бензине, свете, продуктах, детях, пожилых родителях. Но именно на этом фоне и видно главное: крымчане не унывают, не впадают в упадничество, не превращают бытовую трудность в катастрофу.

Здесь Толстой делает шаг, без которого «Севастопольские рассказы» легко было бы принять за патриотическую реляцию, за красивый памятник русскому солдату. Он сам будто останавливает нас и спрашивает: кого вы хотите здесь увидеть — злодеев и героев? Кого осудить? Кому подражать? Где добро, где зло?

Но нет во втором рассказе эффектных героев. Есть вечная звезда, которая светила самому Толстому, защитникам Севастополя и продолжает светить нам: «Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, — правда».

Толстовская правда сегодня возвращает уважение не к красивым словам о стойкости, а к самой ее ежедневной практике. В этом Севастополь предстает без прикрас: это город, где после ночных дежурств ПВО жители всё равно утром открывают магазины, управляют транспортом, выходят на работу. Здесь бензин экономят не из страха, а потому что кому-то нужно отвезти больного к врачу. Владельцы электромобилей бесплатно подвозят людей на обследования и процедуры гемодиализа. В каждом дворе, у автозаправок и полок с продуктами человек каждый раз выбирает, кем ему быть — испуганным одиночкой или частью общего порядка.

Это не значит, что город не замечает трудностей. Замечает. Севастопольцы слишком трезвы, чтобы путать выдержку с благостной слепотой. Они знают цену перебоям, очередям, темным улицам, ночным атакам, тревожным сообщениям. Но даже после ночных опасностей город неизменно пробуждается и продолжает свою жизнь. Уже этого вполне достаточно, чтобы страна гордилась севастопольцами.

В третьем рассказе толстовская правда получает образ, такой родной до боли и светлый, — образ братьев Козельцовых.

Они не символы, а живые братья: любят друг друга, смущаются, хвастают, не умеют сказать главное прямо. Толстой ловит эту жизнь в одной неловкой детали: «Они поцеловались три раза, но на третьем разе запнулись, как будто обоим пришла мысль: зачем же непременно нужно три раза?»

Младший, Володя, почти мальчик. В нем смешано всё, что Толстой никогда не стал бы вычищать ради красивого портрета: честолюбие, мечта о славе, желание поскорее отличиться, любовь к брату, страх смерти и подлинный нравственный стыд. Но едет он в Севастополь не как бронзовый юноша с лицом будущего памятника. Он едет потому, что в Петербурге ему стало совестно.

Эта совестливость — та самая стыдливая любовь к Родине, о которой Толстой уже сказал раньше, живописуя простого моряка. Совесть не умеет красиво выступать с трибуны. Она краснеет, запинается и прибавляет устами брата, говорящего к брату: «Да и с тобой мне хотелось быть». Но Толстой не оставляет Володю в этом красивом юношеском порыве. Он проводит его сквозь крещение страхом.

Мы следим за Володей как бы изнутри, за порывами его молодой души. Смотрим, как он леденеет от страха, оставшись один, и юноша будто чувствует читательский взгляд: «Он остановился посереди площади, оглянулся: не видит ли его кто-нибудь, схватился за голову и с ужасом проговорил и подумал: «Господи! Неужели я трус, подлый, гадкий, ничтожный трус? Неужели за отечество, за царя, за которого с наслаждением мечтал умереть так недавно, я не могу умереть честно? Нет! Я несчастное, жалкое создание!»

Володя судит себя строже, чем его будем судить мы. Он еще не совершил ничего дурного, но уже приговорил себя. Так человек встречает не врага, а собственное представление о себе.

Но окончательный суд о человеке произносит не его самооценка. И даже не страх. Судит поступок. В бою Володя оживает. Командует, бегает между мортирами, забывает об опасности. Французы обходят его батарею. Юнкер кричит ему бежать. Но Володя остается. Остается лежать ничком, накрытый шинелью, на клочке земли, занятой врагом.

Толстой не поэтизирует смерть Володи. Он не находит для него героического финала, не возвышает его над другими, не вписывает его в рамки эпической битвы. Мальчик, еще недавно мечтавший о славной кончине, умирает тихо и незаметно. Его смерть лишена всякой славы и торжественности, о которой он сам так сильно мечтал.

Такие люди сегодня легко узнаваемы: их отличает не возраст, а внезапная зрелость. Вчера они еще сомневались, сегодня же берут на себя ответственность, рассчитывают риски, выполняют свой долг, не требуя взамен ни почестей, ни лавров.

Фрагмент панорамы Франца Рубо «Оборона Севастополя»

Старший Козельцов другой: взрослее, суше, грубее, тоже не свободен от слабостей. Но солдаты его любят, а у Толстого это важнее любой авторской медали. И смерть его — взрослая, с сознанием исполненного долга.

«Смерть не испугала Козельцова. Он взял слабыми руками крест, прижал его к губам и заплакал.

— Что, выбиты французы везде? — спросил он у священника.

— Везде победа за нами осталась, — отвечал священник, говоривший на о, скрывая от раненого, чтобы не огорчить его, то, что на Малаховом кургане уже развевалось французское знамя.

— Слава Богу, слава Богу, — проговорил раненый, не чувствуя, как слезы текли по его щекам, и испытывая невыразимый восторг от сознания того, что он сделал геройское дело.

Мысль о брате мелькнула на мгновенье в его голове. «Дай Бог ему такого же счастия», — подумал он».

Он не знает, что это счастье уже совершилось. Не знает, что Володя — вчерашний мечтатель и «жалкое создание» в собственных глазах — тоже остался на своем месте. А город уже сдан, и русские с болью отходят.

Толстой намеренно сгущает мрак. У него вообще нет желания писать войну светлыми красками. Он показывает усталость, страх, тщеславие, неловкость, одиночество перед смертью, растерянность, боль — всё то, что неизбежно в человеке есть. Но именно поэтому честь, которая в человеке тоже непременно есть, становится заметной. Достоинство у Толстого светится не потому, что вокруг всё красиво. Напротив, оно светится на фоне очень темного неба.

Вот почему «Севастопольские рассказы» нельзя читать только как памятник Крымской войне. Это строгая мера человеческого поведения. Толстой не требует невозможного: он показывает, как человек преодолевает слабость и в решающий момент выбирает по совести. Так поступает Михайлов. Так поступают Козельцовы. Так, не думая о красивых словах, поступает безымянный матрос.

Но для примера необязательно уходить в историю. Сегодня такой же выбор совершают тысячи русских людей: те, кто держит фронт, сбивает вражеские беспилотники, тушит пожары после атак, собирает помощь, работает в тылу, в Крыму переживает временные трудности и не падает духом.

Севастопольские рассказы пишутся не только пером. Они пишутся ночной работой ПВО, сменой электрика-аварийщика, рейсом троллейбуса, дежурством полицейского, заботой воспитательницы, свободным местом в машине для того, кому срочно нужно в больницу, включенной лампой от телефонной зарядки, пачкой гречки, оставленной на полке для другого. Севастополь живет. Не потому, что ему легко. А потому, что иначе он не умеет.