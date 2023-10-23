Материалы с тегом «Имран Хан»
Экс-премьеру Пакистана предъявили обвинения в разглашении гостайны
Бывшему премьер-министру Пакистана, лидеру оппозиционной партии «Движение за справедливость» Имрану Хану предъявили официальные обвинения по делу о разглашении государственной тайны. Об этом 23 октября сообщает телеканал Geo. Отмечается, что аналогичные обвинения предъявлены ещё одному лидеру...
23 октября 2023
Кровавый бунт стих: экс-премьера Пакистана Имрана Хана выпустили под залог
Бушевавшие в Пакистане протесты смолкли после решения суда, отпустившего бывшего премьер-министра страны, лидера оппозиционной партии «Техрик-и-Инсаф» (PTI) Имрана Хана домой — в его резиденцию. Заседание Верховного суда Пакистана состоялось вчера, 12 мая. Во время разбирательств государственное...
13 мая 2023