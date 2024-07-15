Исламабад, 15 июля, 2024, 09:45 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан и его жена Бушра Биби арестованы до 22 июля по решению суда в связи с новым обвинением. Им инкриминируют злоупотребление властью для приобретения подарков в государственной сокровищнице Тошахана, сообщил телеканал Geo.

TASS /AP Photo/K. M. Chaudary Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан и его жена Бушра Биби

Суд Исламабада 13 июля отменил вердикт по делу о незаконном браке в отношении Хана и Биби, удовлетворив апелляцию супругов. Это было последнее судебное дело, из-за которого политик оставался в заключении.

Но менее чем через день Национальное бюро подотчётности — антикоррупционное агентство Пакистана — выдвинуло новое обвинение против основателя партии «Техрик-и-Инсаф». Супругов допросят в тюрьме Адиала, а 22 июля они предстанут перед судом.

Адвокат Хана и Биби назвал арест противозаконным и заявил, что Верховный суд уже рассматривает ходатайство об освобождении под залог.

Как сообщало ИА Регнум, Имрану Хану, руководившему правительством Пакистана с 2018 года, в апреле 2022 года вынесли вотум недоверия и сместили с должности. В августе 2023 года его арестовали по делу о мошенничестве, связанном с продажей ценностей из государственной сокровищницы Тошахана. Позже в отношении политика выдвинули ряд других обвинений, в том числе о госизмене. Большинство обвинений были сняты в ходе рассмотрения апелляций, которые подал Хан. Бывший премьер оставался под арестом по делу о незаконном браке.