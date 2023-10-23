Исламабад, 23 октября, 2023, 10:35 — ИА Регнум. Бывшему премьер-министру Пакистана, лидеру оппозиционной партии «Движение за справедливость» Имрану Хану предъявили официальные обвинения по делу о разглашении государственной тайны. Об этом 23 октября сообщает телеканал Geo.

Pradeep Dambarage/ZUMA Wire/ТАСС Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан

Отмечается, что аналогичные обвинения предъявлены ещё одному лидеру партии Махмуду Куреши. Ранее они подали ходатайства о прекращении предъявления обвинения.

«Судья, отклонив ходатайства, заявил, что слушание было назначено для вынесения обвинительного заключения, и оно состоялось. В соответствии с процедурой суд назначил свидетелям явку на 27 октября и отложил заседание на эту дату», — говорится в сообщении.

По информации источников, Хан и Куреши не признали себя виновными.

Как сообщало ИА Регнум, в августе Имран Хан был приговорён к трём годам лишения свободы и штрафу в размере 100 тыс. рупий (около 110 тыс. рублей) по обвинению в коррупции. По версии следствия, Хан получил от одной из местных компаний крупную взятку деньгами (5 млрд рупий, около 5,5 млрд рублей) и земельными участками за помощь этим бизнесменам по возбуждённому против них делу о коррупции.

В мае Хан был задержан в зале суда в ходе рассмотрения дела, возбуждённого против него по обвинению в продаже подарков, полученных от глав иностранных государств. Руководители партии Хана назвали его арест незаконным и призвали сограждан к протестам. Столкновения протестующих с правоохранителями в ряде городов страны продолжались несколько дней. Хан был выпущен под залог.

Ранее против Хана и ряда его сторонников были также выдвинуты обвинения в терроризме. Это произошло после того, как 18 марта 2023 года в Исламабаде произошли столкновения между полицией и сторонниками «Движения за справедливость», сопровождавшими кортеж Хана.