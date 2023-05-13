Кровавый бунт стих: экс-премьера Пакистана Имрана Хана выпустили под залог
Бушевавшие в Пакистане протесты смолкли после решения суда, отпустившего бывшего премьер-министра страны, лидера оппозиционной партии «Техрик-и-Инсаф» (PTI) Имрана Хана домой — в его резиденцию. Заседание Верховного суда Пакистана состоялось вчера, 12 мая.
Во время разбирательств государственное здание осаждали сторонники опального политика. Они вели себя настолько горячо, что полиции для их усмирения и восстановления общественного порядка пришлось прибегнуть к задержаниям.
Сотрудники экономической разведки задержали Имрана Хана во вторник, 9 мая, в рамках антикоррупционного расследования. По данным следствия, бывший премьер-министр и его супруга получили 5 млрд рупий и десятки гектаров земли от одной из компаний недвижимости якобы за защиту в деле об отмывании денег. Предполагается, что действия политика могли повлечь государственный ущерб в объёме до 50 млрд рупий.
В ответ на задержание Хана в Пакистане начались протесты. Их участники заявляли, что преследование носит заказной и политический характер, и связано с высокой популярностью политика среди населения. Страну охватили митинги, беспорядки, погромы и пожары.
Волнения приняли масштабный и даже беспрецедентный характер. По данным китайского агентства «Синьхуа», в столкновениях протестующих с полицией в Пакистане погибли десять человек, при этом более 1750 человек пострадали.
Суд в Исламабаде арестовал Имрана Хана на восемь дней, но уже в четверг, 11 мая, Верховный суд страны признал это решение незаконным. Он распорядился немедленно освободить экс-премьера, однако придать формальный ход постановлению удалось лишь на следующий день, 12 мая. Тогда коллегия судей одобрила освобождение политика под залог сроком на две недели, до 26 мая.
Кортеж Имрана Хана, направившийся из Исламабада в Лахор, где находится его резиденция, встречали тысячи сторонников. Они праздновали событие как свою победу. Массовые протесты в Пакистане временно стихли.
Занимавший должность премьер-министра Имран Хан был свергнут, по его собственной оценке, около года назад. В события, по его мнению, вмешались американцы из-за его дружественных и особых связей с Москвой и Пекином.