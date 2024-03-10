Материалы с тегом «ХК Динамо»
Умер чемпион СССР по хоккею Владимир Зубрильчев
Умер бывший нападающий «Динамо» Владимир Зубрильчев. Спортсмену было 63 года. Об этом сообщили на сайте клуба. Причины смерти Зубрильчева не уточнили. Карьеру спортсмен начинал в нижнетагильском «Спутнике». Также Зубрильчев играл за минское и харьковское «Динамо». В 1984-м он перебрался в...
10 марта 2024
Путин предоставил российское гражданство хоккеисту «Динамо» Менеллу
Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства уроженцу США хоккеисту «Динамо» (Москва) Бреннану Менеллу. Соответствующий документ опубликован 27 июля на официальном портале правовой информации. В апреле спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин рассказывал...
27 июля 2023