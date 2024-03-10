Москва, 10 марта, 2024, 18:35 — ИА Регнум. Умер бывший нападающий «Динамо» Владимир Зубрильчев. Спортсмену было 63 года. Об этом сообщили на сайте клуба.

Официальный сайт ХК «‎Динамо» (Москва) Экс-нападающий «Динамо» Владимир Зубрильчев

Причины смерти Зубрильчева не уточнили.

Карьеру спортсмен начинал в нижнетагильском «Спутнике». Также Зубрильчев играл за минское и харьковское «Динамо». В 1984-м он перебрался в московское «Динамо». Здесь он провёл шесть сезонов.

За время игровой карьеры Зубрильчев в составе «бело-голубых» сыграл 235 матчей. Он набрал 165 очков (74 шайбы и 91 передача). В этой команде он выиграл чемпионат СССР 1990 года, а также несколько раз становился призёром турнира. Кроме того, Зубрильчев был финалистом Кубка лиги и Кубка СССР. Он играл в составе тройки с Анатолием Антиповым и Юрием Леоновым.

Зубрильчев в составе сборной СССР играл в товарищеских матчах и принимал участие в турне «Динамо» и ЦСКА по Северной Америке сезона 1985/86.

После ухода из «Динамо» он выступал в нескольких зарубежных клубах.