Москва, 27 июля, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства уроженцу США хоккеисту «Динамо» (Москва) Бреннану Менеллу. Соответствующий документ опубликован 27 июля на официальном портале правовой информации.

Григорий Сысоев/РИА Новости Игрок «Динамо» Бреннан Менелл (слева)

В апреле спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин рассказывал, что защитник команды Менелл хотел бы получить гражданство РФ.

«В соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: принять в гражданство Российской Федерации Менелла Бреннана Роберта, родившегося 24 мая 1997 года в Соединенных Штатах Америки», — говорится в указе президента.

Менелл выступает за московское «Динамо» в сезоне 2022/23. Он набрал 24 очка в 44 матчах. Также в КХЛ он выступал за минское «Динамо» в сезоне 2020/21.

В мае стало известно, что бывшая помощница президента США Джо Байдена Тара Рид хотела бы подать заявление о получении гражданства России. Она выразила надежду на то, что будет в безопасности в России, и поблагодарила друзей, которые здесь её приняли. Рид известна тем, что обвинила Байдена в сексуальном насилии.