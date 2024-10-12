Москва, 13 октября, 2024, 01:23 — ИА Регнум. В московском хоккейном клубе «Динамо» прокомментировали ситуацию с шеф-поваром Константином Ивлевым, которого охрана не пустила на матч чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Динамо» и уфимским «Салаватом Юлаевым».

Скриншот страницы YouTube-канала «Жиза» Константин Ивлев отвечает на «10 глупых вопросов»

В пресс-службе «Динамо» пояснили, что Ивлев приехал за несколько минут до начала запуска болельщиков. Поэтому служба безопасности его не пропустила.

«Если бы Константин Ивлев подождал 5–10 минут, его бы пропустили, так как наш ответственный сотрудник узнал о том, что он приехал раньше, и отправился на парковку, чтобы встретить и проводить такого дорогого гостя», — цитирует пресс-службу «Динамо» ТАСС.

Стоит отметить, что накануне клуб опубликовал афишу, что на «ВТБ Арене» перед матчем можно будет «сделать памятные снимки и получить заветные автографы от легендарного шефа».

«С 15:45 в течение часа наш специальный гость будет радовать всех пришедших своим вниманием, а затем откроет матч между московским «Динамо» и «Салаватом Юлаевым» на символическом вбрасывании», — говорится в афише.

В силу стечения обстоятельств автограф-сессия и обещанный розыгрыш подарков перед матчем не состоялись.

Как сообщало ИА Регнум, Константина Ивлева не пустили 12 октября на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским «Динамо» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Об этом шеф-повар в подробностях рассказал в Telegram-канале.

Ивлев извинился перед своими фанатами, отметив, что «бывают не совсем адекватные люди».

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