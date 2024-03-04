Материалы с тегом «Химическое оружие»
Россия сорвала несколько попыток Киева применить химикаты в зоне СВО
Киевские власти предприняли несколько попыток применить химическое оружие в зоне спецоперации, Россия сорвала эти провокации, заявил 4 марта заместитель министра промышленности и торговли Кирилл Лысогорский. «Министерство обороны РФ совместно с российскими спецслужбами неоднократно фиксировало...
4 марта 2024
Россия обсудит на мировых площадках преступления Украины с аналогом BZ
Тема преступлений украинских спецслужб, применяющих аналог химического оружия BZ, будет поднята на площадках международных организаций. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 27 февраля в Telegram-канале. Ранее ФСБ России сообщила о предотвращении в Запорожской области...
27 февраля 2024
Эксперт раскрыл детали о газе BZ, который террористы хотели применить в РФ
Боевой отравляющий газ, известный по классификации НАТО как BZ (Би-Зет), обычно не убивает человека, но способен вывести его из строя на срок до трёх суток. При этом он официально уже не стоит на вооружении США, хотя случаи его применения в недавнем прошлом хорошо известны. Спутать Би-Зет с...
27 февраля 2024
В Запорожской области предотвратили теракт с отравляющим веществом
В Запорожской области предотвращён теракт с использованием химического оружия — аналога боевого отравляющего вещества по натовской классификации BZ. Об этом сообщили 27 февраля журналистам в Центре общественных связей ФСБ России. Теракт, по данным ФСБ, пытались совершить украинские спецслужбы...
27 февраля 2024
Сальдо раскрыл подробности своего отравления рицином в 2022 году
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 20 февраля в Telegram-канале рассказал, как полтора года назад его отравили опасным боевым химикатом рицином. По словам главы региона, это сделал человек, которому он доверял. Сальдо рассказал, что отравление произошло в августе 2022 года. Внезапно ему...
20 февраля 2024
Минобороны сообщило о применении Киевом американского химического оружия
Украинская армия применила в декабре 2023 года на краснолиманском направлении в зоне СВО химические боеприпасы с американским веществом «Си-Эс», способным вызвать остановку сердца. Об этом 19 февраля рассказал на брифинге по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении...
19 февраля 2024
ВСУ хотят затруднить российское наступление с помощью химикатов
Киев в настоящее время занимается созданием тактики «особого химического пояса», предполагающей подрыв ёмкостей с синильной кислотой и аммиаком при дальнейшем продвижении российских военных. Об этом 19 февраля заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил...
19 февраля 2024
Украина отравила рицином херсонского губернатора Сальдо в 2022 году
Украина отравила губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в августе 2022 года рицином, сообщил 19 февраля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. «ВСУ используют токсичные соединения не только в ходе...
19 февраля 2024
Захарова заявила о готовящейся Киевом провокации с химоружием
Киевский режим намерен осуществить провокацию с использованием отравляющих веществ, заявила 27 декабря на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. «Не исключается организация очередной антироссийской провокации с использованием отравляющих веществ...
27 декабря 2023
РХБЗ сообщили о планах СБУ устроить провокацию с отравляющим веществом
Служба безопасности Украины (СБУ) планирует провокацию с использованием боевых отравляющих веществ, аналогичных по оказываемому эффекту цианидам. Об этом 11 декабря в ходе брифинга сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России...
11 декабря 2023
Аналитик Мендкович: ОЗХО используют для разжигания антироссийской истерии
Для России сейчас ключевым является сохранение своего места и права вето в Совете Безопасности ООН, а не в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом корреспонденту ИА Регнум 29 ноября заявил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Ранее...
29 ноября 2023
Россия не смогла избраться в исполнительный совет ОЗХО
Россия не смогла сохранить место в Исполнительном совете ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия) на 2024 год. Об этом свидетельствуют данные прошедшего голосования. Во время 28-й Конференции государств — участников организации в Гааге состоялось голосование, по результатам которого...
29 ноября 2023
ВСУ 17 раз применили химоружие для отравления продуктов питания в ходе СВО
Во время проведения спецоперации зафиксировали 17 случаев применения Вооружёнными силами Украины (ВСУ) компонентов химоружия для отравления продуктов питания. Об этом 28 ноября сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов...
28 ноября 2023
Россия обвинила Украину в применении токсичных химикатов в новых регионах
Украинские спецслужбы использовали токсичные химикаты против представителей руководства новых российских регионов, заявил глава российской делегации на сессии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге, замминистра промышленности и торговли Кирилл Лысогорский. «У нас есть...
27 ноября 2023
США снабжают Украину токсичными химикатами, сообщили в делегации РФ в ОЗХО
Россия располагает доказательствами передачи США токсичных химикатов Украине, сообщил 27 ноября замминистра промышленности и торговли России Кирилл Лысогорский на сессии Организации по запрещению химического оружия в Гааге. «Информируем государства-участники Конвенции о запрещении химического...
27 ноября 2023
Допуск НАТО к очистке Балтийского моря сочли крайне опасным
Североатлантический альянс нельзя привлекать к подъёму химического оружия со дна Балтийского моря после вероятной причастности к ряду террористических актов. Об этом корреспонденту ИА Регнум 24 ноября сообщил экс-член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин. Ранее директор...
новость часа
24 ноября 2023
В МИД предупредили о последствиях действий НАТО с химоружием на Балтике
Директор второго европейского департамента МИД Сергей Беляев заявил, что чреваты плачевными последствиями попытки привлечь НАТО к решению проблем с затопленным на дне Балтийского моря химическим оружием. Своё мнение он высказал «РИА Новости». По словам Беляева, в последнее время активизировался ряд...
24 ноября 2023
Лавров высказался о решении французского суда выдать ордер на арест Асада
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя выдачу Францией ордера на арест президента Сирии Башара Асада, заявил, что западная судебная система не один раз доказала свою предвзятость. На этот вопрос он ответил в ходе совместной пресс-конференции после переговоров с коллегой из...
16 ноября 2023
Франция выдала ордер на арест Асада
Суд в Париже выдал ордер на арест президента Сирии Башара Асада по обвинению в применении химического оружия в 2013 году. Об этом 15 ноября сообщило агентство AFP. По его данным, всего Франция выдала четыре ордера: также в отношении брата сирийского лидера, командующего Республиканской гвардией...
15 ноября 2023
Россия передала ОЗХО доказательства применения Киевом запрещенных веществ
Гендиректору Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариасу передали доказательства применения запрещенных веществ Украиной в ходе военных действий. Об этом «РИА Новости» рассказал постпред России при организации, посол в Нидерландах Александр Шульгин. Встреча Шульгина и Ариаса...
14 октября 2023