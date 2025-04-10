Будапешт, 10 апреля, 2025, 19:22 — ИА Регнум. Вспышка ящура свидетельствует о том, что Венгрия могла подвергнуться биологической атаке. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на слова главы администрации премьер-министра страны Гергели Гуйяша.

LUKAS KABON/EPA/ТАСС

«На данном этапе мы можем сказать, что нельзя исключать, что вирус был не природного происхождения, возможно, мы имеем дело с искусственно созданным вирусом», — сказал Гуйяш.

По его словам, информация о возможной биологической атаке основана на данных, которые венгерские власти получили из иностранной лаборатории. При этом представитель венгерской администрации подчеркнул, что пока нельзя утверждать о достоверности этой информации. Гуйяш также не указал на какую-либо страну в качестве источника атаки и не привел иной информации по этому поводу.

Для того чтобы остановить вспышку ящура, в Венгрии забили тысячи голов крупного рогатого скота. В то время как соседние Австрия и Словакия закрыли несколько погранпереходов.

Болезнь ящура является вирусным инфекционным заболеванием, которое протекает в острой форме. При нём поражаются слизистые оболочки и межпальцевые складки. Наибольшее распространение болезнь получила в странах с развитым сельским хозяйством у крупного рогатого скота, а так же свиней, яков, оленей, коз, овец, верблюдов, собак, лошадей и кошек.

В 2020 году тогда еще генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому агентству DPA заявил, что Североатлантический альянс готовится к возможным атакам с помощью биологического оружия.

Как передавало ИА Регнум, в августе в украинском Николаеве зафиксировали вспышку неизвестного заболевания со свойственным химическим запахом. Горожане утверждают, что симптомы вируса напоминают применение боевых отравляющих веществ в малых дозах. При этом власти всё списывают на новую вспышку ковида.