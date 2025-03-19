Уже после разгрома нацистской Германии, но ещё до конца 1945 года в Соединённые Штаты вывезли ценный трофей — группу из 88 немецких учёных, ранее работавших на Адольфа Гитлера. Это был первый этап операции Overcast («Облачность») — совместной акции армейской контрразведки и штатского Управления специальных операций, предшественника ЦРУ.

Иван Шилов ИА Регнум

Через год в интересах секретности акция по «импорту» нацистских научно-технических кадров получила новое, совсем уже «безобидное» название, под которым и войдёт в историю: операция Paperclip — «Скрепка». По её итогам американцы пристроили к делу более 1600 учёных и техников. Первым, безусловно, приходит на ум штурмбаннфюрер СС, обладатель партийного билета НСДАП с 1937 года и пионер американской ракетно-космической техники — Вернер фон Браун.

Но за кадром часто остаются специалисты в области, которая — в отличие от авиации и ракетной техники — прямо ассоциируется с одним из главных преступлений нацизма: массовыми убийствами в лагерях смерти. Речь идёт о химиках, в том числе работавших на концерн IG Farben — на чьей совести было в числе прочего производство газа «Циклон-Б».

«Мусорная корзина»

Первоначально Верховный штаб союзных экспедиционных сил (SNAEF) под командованием будущего президента США Дуайта Эйзенхауэра официально проводил политику закрытия всех немецких исследовательских центров и ареста их персонала, который освобождался после многочисленных допросов. Правда, вскоре стало ясно, что освобождать учёных — опрометчиво: можно навсегда потерять с ними контакт.

Тем более что войска союзников столкнулись с такими результатами работы нацистской военной машины, которые шокировали высшее руководство США. Шокировали не тем, какую опасность таят нацистские разработки, но тем, насколько США отстали от Третьего рейха по части химических и бактериологических разработок. А ведь на пороге было противостояние с новым противником — нашей страной.

Подтверждение можно найти в докладе генерал-майора Хью Нерра своему шефу — командующему ВВС США в Европе Карлу Спаатсу (который чуть позже будет «курировать» бомбардировки Хиросимы и Нагасаки):

«Оккупация немецких научных и промышленных учреждений выявила тот факт, что мы отстали во многих областях исследований. Если мы не воспользуемся возможностью захватить аппарат и мозги, которые его разработали… мы останемся на несколько лет позади».

В Вашингтоне до этого «понятия не имели, что для Гитлера создали целый арсенал нервно-паралитических веществ», что в Германии работали над использованием бактерий бубонной чумы в военных целях. «Вот с чего действительно началась операция «Скрепка» — когда Пентагон внезапно понял: «Подождите-ка, нам самим нужно это оружие», — отмечает американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Энни Джейкобсен в книге «Операция «Скрепка»: тайная программа разведслужб, которая привела нацистских учёных в Америку».

Global Look Press/dpa Портреты обвиняемых по делу концерна IG-Farben

Ещё в 1940–1942 годах расходы на химическое перевооружение армии США выросли с 2 млн до 1 млрд долларов в год. Поэтому трофей в виде нацистских «спецов» был очень кстати.

В Париже, Бад-Киссенгене и в замке Крансберг недалеко от Франкфурта были созданы специальные лагеря для военных преступников, особо опасных нацистов и гитлеровских учёных (Ashcan, Backporch и Dustbin — «Урна», «Заднее крыльцо» и «Мусорная корзина»), где последних удерживали для вербовки в американские, британские и французские лаборатории.

Главным приобретением был Герхард Шрадер (1903–1990) — сотрудник конгломерата IG Farben, создатель некоего «вещества 9/91» — бесцветного газа с приятным фруктовым ароматом, способного в один момент уничтожить всё население Парижа, Лондона и Вашингтона, вместе взятых.

«Сводит население с ума»

В 1930-е годы Герхард Шрадер работал в известной и в наше время компании Bayer AG — «дочке» IG Farben. Перспективный химик специализировался на разработке инсектицидов: ядов, которые убивали насекомых-вредителей, воздействуя на их нервную систему. В 1936 году в лаборатории доктора Шрадера было синтезировано упомянутое «вещества 9/91».

Выяснилось, что препарат, изобретенный для уничтожения вшей, способен при контакте с воздухом за несколько минут убить здоровую обезьяну, что произвело сильное впечатление на начальство Шрадера.

Начиная с 1935 года, обо всех новых открытиях, имеющих потенциальное военное применение, требовалось сообщать «куда следует». Так доктора Шрадера взяли на карандаш в военном министерстве Рейха. В мае 1937 года его пригласили в Берлин, чтобы он продемонстрировал, как синтезировал препарат.

«Все были поражены. Это был самый многообещающий химический убийца с тех пор, как немцы изобрели иприт», — рассказывал впоследствии ученый.

DPA/TASS Карл Краух на Нюрнбергском процессе

Препарат доктора Шрадера был засекречен и получил кодовое название «Табун». Оно произошло от слова «табу» — что-то запрещенное или запрещающее.

Руководство IG Farben увидело в «Табуне» новую возможность для ведения бизнеса. Глава совета директоров Карл Краух начал работать с рейхсмаршалом Германом Герингом над долгосрочным планом вооружения Германии химическим оружием, которое в конечном итоге можно сбрасывать на противника с самолетов.

Краух в своём докладе Герингу назвал «Табун» «оружием превосходного интеллекта и научно-технического мышления». Рейхсмаршал дал добро, добавив, что изобретение Шрадера главным образом может наносить «психологический ущерб гражданскому населению, сводя его с ума от страха».

Доктора Шрадеру было велено произвести один килограмм для немецкой армии, которая планировала наладить массовое производство «Табуна». Изобретатель получил премию в размере 50 тысяч рейхсмарок (средний немецкий рабочий в это время получал 3100 в год), и вернулся к работе.

Шрадер, когда-то мечтавший создать универсальный истребитель паразитов, «подарил миру» и другие, ещё более известные впоследствии вещества, способные массово травить людей — зарин (разработка 1938 года) и зоман (1944).

Bayer AG Corporate History & Archives/Pixabay Герхард Шрадер

Учёный из «Фарбен» получил славу «отца нервно-паралитических агентов». Но масштабы производства табуна, зарина и т.п. в годы Второй мировой, равно как и формулы этих веществ, были глубоко засекречены.

До сих пор не вполне ясно, когда доктор Шрадер начал плодотворно сотрудничать с новыми работодателями — американцами. По одной версии, его доставили в Штаты ещё весной 1945-го, до начала операции «Облачность» («Скрепка»). По другой, химика «раскололи» не сразу, лишь через несколько месяцев допросов в замке Крансберг.

Как бы то ни было, к началу холодной войны США против СССР разработчик табуна и зарина уже поделился с Пентагоном информацией в нужном объёме.

Осуждён и помилован

Шрадер не мог не знать, с какой целью гитлеровское руководство намерено применять препарат. Однако на допросе он настаивал, что не участвовал в полномасштабном производстве. Он сослался на своего коллегу доктора Отто Амброса, председателя сверхсекретного комитета по химическому оружию и управляющего завода IG Farben по производству синтетического каучука и топлива в Освенциме.

После капитуляции Германии Амброс был обнаружен в одном из районов Баварии. К этому времени союзникам США было известно о специфике работы немецкого учёного, чей «продукт» убил миллионы людей в газовых камерах концентрационных лагерей.

Одним из первых, кто добрался до Амброса, был американский подполковник, начальник разведки Службы по борьбе с химическим оружием Пол Тарр.

National Archives, Washington, DC Карл Краух

Полковника Тарра мало волновали преступления доктора Амброса.

По словам доктора Карла Крауха, ещё одного пленного учёного из замка Крансберг, Пентагон прежде всего интересовали зарин, табун и предприятия по их производству: «Они просили меня представить планы строительства и детали изготовления. Насколько я понял, они намеревались построить аналогичные заводы в США. Я посоветовал им обратиться к доктору Амбросу и его сотрудникам в Гендорфе».

Армия США жаждала знаний самого ценного химика Гитлера. Амброс был признан виновным в массовых убийствах и использовании рабского труда, осуждён на 8 лет на процессе по делу руководителей IG Farben. Этот суд проходил в 1948 в Нюрнберге, но в отличие от знаменитого трибунала, осудившего нацистских главарей, был не международным, а локальным: его организовала американская оккупационная администрация, контролировавшая город Нюрнберг. Позже Амброс был помилован верховным комиссаром в американской зоне оккупации Джоном Дж. Макклоем.

Убежище для нацистов

Макклой стал особенно важным действующим лицом в операции «Скрепка».

Ему было поручено координировать политику в отношении нацистских ученых, прибывающих в Соединенные Штаты для работы, а также способствовать разработке программы по борьбе с военными преступлениями.

Позиция Макклоя в отношении эксплуатации нацистской науки и ученых была чёрно-белой.

Он считал, что эта программа поможет укрепить американское военное превосходство и обеспечит экономическое процветание. Одновременно с этим он был убежденным сторонником Международного военного трибунала и идеи суда над военными преступниками. Но рассматривал эти две категории как абсолютно разные. Для него ученые и военные преступники, применявшие на практике их изобретения, существовали отдельно друг от друга

digitalcommons. law. lsu. edu Отто Амброс (на фото посередине)

С точки зрения американской политики, Амброс военным преступником не являлся.

Министерство энергетики США заключило с ним долгосрочный контракт. Гитлеровский учёный работал «консультантом по разработке и эксплуатации установки для гидрогенизации угля в объеме 4 млн тонн в год на бывшем предприятии IG Farben, а также советником при Химическом корпусе армии США и при корпорациях Dow Chemical и W. R. Grace.

Широкая общественность узнала об этом уже после Франкфуртского процесса 1963–1968 годов.

К этому времени Амброс был чрезвычайно богатым и успешным бизнесменом. В Западной Германии он вращался в среде промышленных магнатов и профессиональной элиты. Он был членом правления многих крупных корпораций Германии, включая AEG, немецкую General Electric, горнодобывающую компанию Hibernia и химическую компанию SKW.

Амброс работал экономическим консультантом у канцлера Германии Конрада Аденауэра и промышленного магната Фридриха Флика, самого богатого человека в Германии во времена холодной войны. В конце 1950-х годов Амброс также был избран председателем консультативного комитета немецкой компании Chemie Grünenthal и входил в совет директоров. В конце 1950-х годов очень немногие знали, что «Грюненталь» был убежищем для многих нацистов, включая доктора Эрнста-Гюнтера Шенка, инспектора по питанию СС.

«Жертвы Рейха»

Когда послевоенное поколение Германии возмутилось, что пособник Гитлера получает зарплату с налогов граждан ФРГ, Амброс ответил: «Я и мои коллеги — жертвы Третьего рейха. Бывшее правительство использовало успех синтетического каучука, который они использовали для получения прибыли. Если бы против меня было что-то, американские военные никогда бы не освободили меня».

Верховный комиссар Макклой помиловал Амброса под сильным политическим давлением своих начальников, и этот факт использовался Амбросом для того, чтобы предположить, что он был несправедливо осужден в Нюрнберге.

Как и остальные 1600 учёных, техников и инженеров Третьего рейха, «импортированных» США в рамках операции «Скрепка», Амброс получил от американских властей индульгенцию на всю жизнь.

И так будет с каждым убийцей, чьи мозги Америка сочтёт полезными и нужными для создания передового оружия и обогащения.

Такова уж эта страна — словно создана, чтобы делать чужих бастардов своими и конвертировать чужое зло в свою выгоду.