Луганск, 15 марта, 2025, 16:40 — ИА Регнум. В районе населённого пункта Воеводское в ЛНР был сбит дрон ВСУ с отравляющим химическим боеприпасом. Об этом 15 марта сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Кадр из видео

Произведённый в Германии беспилотник был оснащён самодельной ёмкостью с химическим реактивом, детонатором и деталями с надписями на украинском языке, написал Мирошник в своём Telegram-канале.

В районе, где сбили дрон, военных объектов нет, целью атаки, вероятно, был объект гражданский, подчеркнул посол.

«Точно идентифицировать вид отравляющего вещества, применённого ВСУ, военные химики смогут после проведения детального лабораторного анализа. Что не отменяет факта применения ВСУ химического отравляющего вещества против гражданского населения, что запрещено целым рядом международных конвенций», — написал Мирошник.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2024 года замминистра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский заявил, что Россия передала Организации по запрещению химического оружия уже более 30 нот, подтверждающих применение Украиной запрещённых веществ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что украинские вооружённые формирования систематически применяют токсичные химикаты против ВС РФ и мирного населения. По её словам, ВСУ, в частности, регулярно применяют хлор, аммиак, аммиачную селитру, серную кислоту, Би-Зет и хлорпикрин.

15 марта Минобороны РФ проинформировало, что инженерные войска начали работы по разминированию приграничных районов Курской области. Инженеры уже обнаружили запрещённые Женевской конвенцией боеприпасы, включая кассетные противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток».