Материалы с тегом «ФИДЕ»
Карякин: результаты Дворковича — моя дисквалификация и отстранение сборной
Российский гроссмейстер, член Совета Федерации Сергей Карякин рассказал главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой об угрозах с Запада за поддержку России, о своём отношении к «нейтральным» спортсменам и расколе в шахматном мире. — Сергей, вы гроссмейстер и сенатор Совета Федерации. При этом...
6 ноября 2024
Карякин: не вижу результатов деятельности Дворковича на посту главы ФИДЕ
Судя по результатам деятельности экс-вице премьера Аркадия Дворковича на посту главы Международной шахматной организации (ФИДЕ), он пытается усидеть на двух стульях, заявил российский гроссмейстер, олимпийский призёр, а в настоящее время член Совета Федерации Сергей Карякин. Один из самых...
6 ноября 2024