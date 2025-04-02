Москва, 2 апреля, 2025, 17:13 — ИА Регнум. Международная шахматная федерация (FIDE) присвоила 15-летней Анне Шухман звание женского гроссмейстера, девочка входит в десятку лучших шахматисток России. Об этом 2 апреля сообщила пресс-служба Федерации шахмат РФ (ФШР).

City News Moskva/Global Look Press

Отмечается, что рейтинг спортсменки составляет 2413, а в марте она выиграла юниорский чемпионат мира в Черногории. В женском рейтинге FIDE Шухман занимает 34-е место.

Шухман занимается шахматами с четырех лет. Девочка является многократной победительницей и призером детских первенств страны, континента и мира по рапиду, блицу, классике и композиции.

Как передавало ИА Регнум, 28 января 14-летний российский шахматист Давид Ахмедов обыграл 16-го чемпиона мира 34-летнего норвежца Магнуса Карлсена в онлайн-турнире «Титульный вторник». Подросток играл белыми и обыграл Карлсена во втором туре.

Давид Ахмедов пока не входит в список «100 лучших шахматистов мира», а вот норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен считается признанным лидером современных шахмат.