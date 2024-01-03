Материалы с тегом «Дима Билан»
Певец Юрий Лоза высмеял тексты песен Орбакайте, Билана и Баскова
Выступавшие на концерте «Песня года» артисты вряд ли смогут убедить своих поклонников, что в их песнях есть смысл. Об этом певец Юрий Лоза заявил 3 января на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что нашёл для себя новое развлечение — вчитываться в тексты песен, звучавших на «Песне...
3 января 2024
В Госдуме оценили реакцию россиян на «голую» вечеринку Ивлеевой
Вечеринки, подобные той, что устроила блогер Анастасия Ивлеева в клубе «Мутабор» во время, когда российские защитники погибают в зоне СВО, просто аморальны и недопустимы, заявила ИА Регнум зампред комитета Госдумы по делам гражданского общества, общественных и религиозных объединений Ольга Занко...
29 декабря 2023
Диму Билана госпитализировали в Москве
Дима Билан госпитализирован в Москве. Об этом сообщается в одной из групп артиста в соцсетях. В настоящее время концерты певца отменены в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске. Выступления переносятся на неопределённый срок. «Сообщаю вам, что концерты в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске...
11 октября 2023