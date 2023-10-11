Москва, 11 октября, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Дима Билан госпитализирован в Москве. Об этом сообщается в одной из групп артиста в соцсетях. В настоящее время концерты певца отменены в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске. Выступления переносятся на неопределённый срок.

Алексей Никольский/РИА Новости Дима Билан

«Сообщаю вам, что концерты в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске переносятся в связи с моим затянувшимся бронхитом и рекомендацией пульмонолога! Сейчас я под его наблюдением! Переезды и перелеты могут сильно усугубить ситуацию. Поэтому, чтобы не рисковать, — я вынужден остаться в Москве и в спокойной обстановке идти на поправку», — говорится в сообщении.

Сейчас Билан находится под наблюдением столичных врачей.