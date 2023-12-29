Москва, 29 декабря, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Вечеринки, подобные той, что устроила блогер Анастасия Ивлеева в клубе «Мутабор» во время, когда российские защитники погибают в зоне СВО, просто аморальны и недопустимы, заявила ИА Регнум зампред комитета Госдумы по делам гражданского общества, общественных и религиозных объединений Ольга Занко.

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Парламентарий считает очень хорошим и показательным то, что российское общество не «проглотило» такое аморальное поведение, не осталось к нему равнодушным и отреагировало.

«Тут важна общественная реакция, показавшая, что большинство россиян разделяет одни и те же нравственные ценности, и остро реагирует, когда их нарушают», — указала она.

При этом, комментируя серию отмен концертов, телеэфиров и киносъемок у артистов, «засветившихся» на вечеринке, Занко отметила, что в своей реакции общественности главное не перегнуть палку.

«Многие участники принесли извинения. Иное дело, конечно непонятно, по каким мотивам, и насколько искренне они извинялись, — тут сложно судить», — добавила Занко.

В ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» прошла «почти голая вечеринка», организатором которой была блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева, собравшая множество звездных гостей.

В частности, на фото и видео были замечены Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Ксения Собчак, Ольга Орлова, рэпер Денис Устименко-Вайнштейн (более известный как Джиган), Анна Asti (Анна Дзюба), Наталья Чистякова (известная как Глюкоза) и многие другие.

Роскомнадзор, после изучения материалов с вечеринки, обнаружил признаки ЛГБТ-пропаганды (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

Одним из первых принёс извинения Киркоров. 26 декабря он опубликовал соответствующее видео. Так же поступили Лолита, рэпер Vacio (задержанный на 15 суток за хулиганство и ЛГБТ-пропаганду), Ксения Собчак, и сама организатор вечеринки Анастасия Ивлеева.

При этом 27 декабря стало известно, что Киркорова вырежут из новогодних телепередач, из шоу «Маски» и «Голубого огонька». Помимо этого, интернет-провайдер 26 декабря заблокировал официальный сайт артиста.

Группа активистов обратилась в Минкультуры с просьбой лишить Киркорова звания народного артиста. Как пояснил 29 декабря юрист Иван Соловьёв, правовые основания (нарушение артистом моральных норм) для этого имеются. При этом в министерстве отметили, что не планируют на этом основании лишать Каркорова звания.

Отменились концерты и у Лолиты. Ивлеева же попала под проверку ФНС и лишилась нескольких рекламных контрактов.

Также на концерте в новогоднюю ночь в «Барвиха Luxury Village» отменили выступление Анны Асти. Её заменит Люся Чеботина. Продюсер проекта «Глюк’оZa» Максим Фадеев узнав, что Наталья Чистякова-Ионова тоже побывала на этой «вакханалии», заявил о перезапуске проекта, уже без Натальи.