Москва, 3 января, 2024, 17:30 — ИА Регнум. Выступавшие на концерте «Песня года» артисты вряд ли смогут убедить своих поклонников, что в их песнях есть смысл. Об этом певец Юрий Лоза заявил 3 января на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

(сс) ЗЕМЛЯНЕ * НП ЦДЮТ

Он рассказал, что нашёл для себя новое развлечение — вчитываться в тексты песен, звучавших на «Песне года». По словам артиста, над ними люди, знакомые с русским языком и литературой, могут только посмеяться.

«Вот только неясно — а как певцы и певуньи намереваются убедить своих поклонников, что понимают смысл, когда поют вот это», — написал Лоза.

Он привёл в пример некоторые строчки. Так, Николай Басков спел: «Сердце было камень, чиркнули спичку в пламя», а Дима Билан — «Через день я живу на распятье».

Сергей Лазарев пел про чистую любовь, которая «не дарит счастья с плеч». В песне Кристины Орбакайте есть фраза «мы поверили в глаза».

Лоза также прошёлся по текстам песен Ларисы Долиной, Mia Boyka, Клавы Коки и других.

Как сообщало ИА Регнум, на концерте «Песня года» в качестве исполнительниц выступили телеведущие Лера Кудрявцева и Катя Гордон. Их композицию «Дамы за 30» вырезали из эфира. Сергей Лазарев пошутил, что Кудрявцева поёт «приблизительно одинаково с Бузовой». Та заявила, что не простит артисту такой критики, но Лазарев посоветовал Кудрявцевой не обижаться «на правду».