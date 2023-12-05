Материалы с тегом «Чернобыльская АЭС»
Гитарист Пугачёвой рассказал, как на певице отразилась авария на ЧАЭС
Здоровье российской певицы Аллы Пугачёвой было подорвано во время гастролей в зоне аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Об этом сообщил гитарист певицы Александр Левшин в беседе с изданием aif.ru. По словам музыканта, гастроли в Чернобыле в 1986 году отразились на всех выступавших, включая саму...
5 декабря 2023
В Москве скончался один из первых руководителей Чернобыльской АЭС
Один из руководителей Чернобыльской АЭС Анатолий Егоров скончался в Москве на следующие сутки после своего дня рождения. Об этом ИА Регнум сообщил источник. Егоров стоял у истоков ЧАЭС и принимал участие в ликвидации последствий чернобыльской катастрофы. Анатолий Егоров ушёл из жизни 13 ноября в...
14 ноября 2023