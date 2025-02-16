Вена, 16 февраля, 2025, 14:05 — ИА Регнум. Причиной возгорания на укрытии Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) после атаки дрона стали легковоспламеняющиеся материалы. Об этом заявили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

РИА Новости/Министерство обороны РФ

В агентстве добавили, что пожары на объекте в настоящее время ещё продолжаются.

«Они, по–видимому, были вызваны легковоспламеняющимися материалами в обшивке крыши», — отмечено в заявлении МАГАТЭ.

По словам экспертов, была пробита внутренняя облицовка арки, от взрыва образовалось отверстие диаметром около 6 м, повреждена часть оборудования и электрические кабели. Кроме того, в сообщении международного агентства указано, что структурные опорные балки, по-видимому, не получили серьезных повреждений. Уровень радиации на объекте также не изменился.

Как передавало ИА Регнум, о взрыве на территории Чернобыльской атомной электростанции МАГАТЭ сообщило 14 февраля. По данным агентства, в крышу сооружения, защищающего остатки четвёртого реактора, врезался БПЛА, а затем начался пожар. Через несколько часов огонь потушили.

В нанесении удара дроном по саркофагу разрушенного энергоблока представители киевского режима обвинили Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не наносит удары по инфраструктуре ядерной энергетики Украины и что любые утверждения о причастности РФ к таким ударам являются провокацией и подтасовкой.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также назвала удар ВСУ по АЭС и обвинения в адрес России провокацией, которая была приурочена Киевом к открытию Мюнхенской конференции по безопасности. По её словам, киевский режим будет совершать атаки на ядерные объекты, потому что рассматривает гражданскую атомную инфраструктуру в качестве «грязного ядерного оружия» и исповедует ядерный терроризм.

Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси 14 февраля отметил, что инцидент на Чернобыльской АЭС и возросшая военная активность около Запорожской АЭС подчеркивают сохраняющиеся ядерные угрозы.