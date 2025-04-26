Москва, 26 апреля, 2025, 10:27 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Сергей Миронов призвал мировое сообщество сделать всё, чтобы по вине киевского режима не повторилась катастрофа, подобная чернобыльской. Об этом сообщает «РИА Новости».

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

«Призываю мировое сообщество сделать всё, чтобы по вине обезумевших украинских политиков не повторилась трагедия Чернобыля. Чтобы мирный атом оставался мирным, он не должен находиться в их руках», — сказал Миронов журналистам.

По его словам, чтобы мирный атом оставался мирным, «он не должен находиться в руках» украинских властей.

Миронов напомнил, что в субботу, 26 апреля, исполняется 39 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС, в результате которой скончались более 4 тысяч человек, а еще около 800 тысяч человек со всего СССР принимали участие в ликвидации последствий катастрофы.

Депутат Госдумы добавил, что сегодня существует угроза ядерного терроризма, которую несет киевский режим. Это доказывают постоянные обстрелы Запорожской АЭС и недавняя провокация на Чернобыльской АЭС.

Как передавало ИА Регнум, 14 февраля МАГАТЭ заявило, что на территории Чернобыльской АЭС в районе Нового безопасного конфайнмента (НБК), который защищает остатки реактора 4-го энергоблока станции, произошёл взрыв. Пожар был оперативно потушен, обошлось без пострадавших. Киевский режим обвинил Россию в нанесении удара дроном по саркофагу разрушенного энергоблока.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не наносит удары по инфраструктуре ядерной энергетики Украины и что любые утверждения о причастности Москвы к таким ударам являются провокацией и подтасовкой.

В свою очередь глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что инцидент на ЧАЭС и возросшая военная активность около ЗАЭС подчеркивают сохраняющиеся ядерные угрозы.