В Госдуме призвали сделать все, чтобы по вине Киева не повторился Чернобыль
Москва, 26 апреля, 2025, 10:27 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Сергей Миронов призвал мировое сообщество сделать всё, чтобы по вине киевского режима не повторилась катастрофа, подобная чернобыльской. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Призываю мировое сообщество сделать всё, чтобы по вине обезумевших украинских политиков не повторилась трагедия Чернобыля. Чтобы мирный атом оставался мирным, он не должен находиться в их руках», — сказал Миронов журналистам.
По его словам, чтобы мирный атом оставался мирным, «он не должен находиться в руках» украинских властей.
Миронов напомнил, что в субботу, 26 апреля, исполняется 39 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС, в результате которой скончались более 4 тысяч человек, а еще около 800 тысяч человек со всего СССР принимали участие в ликвидации последствий катастрофы.
Депутат Госдумы добавил, что сегодня существует угроза ядерного терроризма, которую несет киевский режим. Это доказывают постоянные обстрелы Запорожской АЭС и недавняя провокация на Чернобыльской АЭС.
Как передавало ИА Регнум, 14 февраля МАГАТЭ заявило, что на территории Чернобыльской АЭС в районе Нового безопасного конфайнмента (НБК), который защищает остатки реактора 4-го энергоблока станции, произошёл взрыв. Пожар был оперативно потушен, обошлось без пострадавших. Киевский режим обвинил Россию в нанесении удара дроном по саркофагу разрушенного энергоблока.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не наносит удары по инфраструктуре ядерной энергетики Украины и что любые утверждения о причастности Москвы к таким ударам являются провокацией и подтасовкой.
В свою очередь глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что инцидент на ЧАЭС и возросшая военная активность около ЗАЭС подчеркивают сохраняющиеся ядерные угрозы.