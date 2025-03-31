Москва, 31 марта, 2025, 17:00 — ИА Регнум. Группа ученых из испанского Университета Овьедо, работавшая в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, выявила ускоренную эволюцию и мутации у некоторых проживающих в этом районе животных.

Global Look Press/Alexey Myakishev/Russian Look

Исследователи заметили, что местные древесные лягушки приобрели необычайный черный цвет, при этом окраска тем темнее, чем ближе они живут к станции. По мнению ученых, земноводные научились вырабатывать меланин — красящий пигмент. Это защищает их кожу от ультрафиолетового излучения и радиации.

Также исследование волков, живущих в зоне отчуждения, показало, что их иммунная система оказалась устойчивой к раку при получении радиоактивного излучения, мощность которого в шесть раз выше, чем безопасный уровень, установленный для человека. Кроме того, были выявлены аномалии в ДНК чернобыльских собак, но пока не установлено, как мутации повлияли на них.

Международная команда ученых из Франции, Бельгии, Японии и США обнаружила, что в организмах птиц, которые живут на ареале с высоким уровнем радиации, появилось больше антиоксидантов, защищающих от этого опасного излучения. Материал был опубликован «РИА Новости» 30 марта.

Авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 26 апреля 1986 года. Ее последствия продолжают выявлять до сих пор.

Как передавало ИА Регнум, в 2023 году в Баварии выявили диких кабанов, в мясе которых была опасная концентрация цезия-137. По мнению экспертов, источником загрязнения стали последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС, которые до сих пор влияют на экосистему региона.