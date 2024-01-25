Материалы с тегом «Баста (Василий Вакуленко)»
Ростовский СКА ушёл из профессионального футбола в Медиалигу
Ростовскому футбольному клубу СКА в 2024 году придётся перейти из профессиональной Второй лиги в любительскую Медийную футбольную лигу, сообщил в видеообращении, опубликованном 25 января в его Telegram-канале, владелец ФК рэп-исполнитель Баста ( Василий Вакуленко ). Он рассказал, что это связано с...
25 января 2024
Момент ДТП с «Майбахом» Басты попал на видео
Рэпер Баста ( Василий Вакуленко ) попал в ДТП после концерта в Санкт-Петербурге. Его «Майбах» столкнулся на заснеженной дороге с другим автомобилем вечером 2 декабря у «Газпром-Арены», момент столкновения попал на видео. Музыкант был пассажиром премиум-авто, вызванного через службу такси. На кадрах...
3 декабря 2023
Баста попал в ДТП в Санкт-Петербурге
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) после концерта на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, сообщил 3 декабря RT. «Maybach попал в аварию на выезде с «Газпром Арены» в Петербурге, где прошёл концерт Басты», — говорится в сообщении. Как рассказали очевидцы...
3 декабря 2023
Концерт Басты в Ставрополе под угрозой из-за слов о спецоперации
В Ставрополе активисты потребовали отменить концерт рэп-исполнителя Басты (Василий Вакуленко) из-за позиции артиста по спецоперации на Украине, сообщил Telegram-канал SHOT. Активисты потребовали отменить стадионный концерт рэпера, запланированный на 8 июня. Причиной такой позиции жителей стало...
6 апреля 2023