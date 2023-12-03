Санкт-Петербург, 3 декабря, 2023, 10:31 — ИА Регнум. Рэпер Баста (Василий Вакуленко) попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) после концерта на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, сообщил 3 декабря RT.

Evgeny Philippov/Global Look Press Рэпер Баста (Василий Вакуленко)

«Maybach попал в аварию на выезде с «Газпром Арены» в Петербурге, где прошёл концерт Басты», — говорится в сообщении.

Как рассказали очевидцы, музыкант в момент столкновения сидел на заднем сиденье автомобиля. К месту аварии прибыли сотрудники полиции и скорой помощи. В машине, согласно кадрам с места происшествия, сработали подушки безопасности. По предварительным данным, никто не пострадал.

ДТП произошло на Крестовском острове 2 декабря. Официальная информация от экстренных служб об инциденте пока не поступала.

Как стало известно «Фонтанке», Баста покинул место аварии пешком. Автомобиль был арендован.

Представители рэпера комментировать инцидент не стали. Музыкант в соцсетях поделился лишь видео с концерта на «Газпром Арене», который собрал 64 тысячи зрителей. Концерт стал самым масштабным выступлением Басты в Санкт-Петербурге.

Как сообщало ИА Регнум, блогер Некоглай (Николай Лебедев) рассказал, что попал в автомобильную аварию. ДТП произошло у Белорусского вокзала 6 мая 2022 года. Он ехал на автомобиле Porsche Panamera, когда в его машину на высокой скорости врезался каршеринг. Водитель каршеринга погиб, ещё пять человек пострадали. Блогер, с его слов, получил сотрясение мозга.