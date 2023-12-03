Санкт-Петербург, 3 декабря, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Рэпер Баста (Василий Вакуленко) попал в ДТП после концерта в Санкт-Петербурге. Его «Майбах» столкнулся на заснеженной дороге с другим автомобилем вечером 2 декабря у «Газпром-Арены», момент столкновения попал на видео.

Сергей Бобылев/ТАСС

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Музыкант был пассажиром премиум-авто, вызванного через службу такси. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что произошло попутное столкновение, в результате которого «Майбах» угодил на обочину. В одном потоке с Бастой двигался автомобиль полиции, сразу же остановившийся рядом с местом ДТП. Практически сразу на встречной полосе остановилась скорая помощь.

К приезду сотрудников ГИБДД Басты на месте аварии уже не было, другие участники происшествия от госпитализации отказались.

Как сообщало ИА Регнум, блогер Некоглай (Николай Лебедев) рассказал, как попал в автомобильную аварию у Белорусского вокзала в Москве в мае 2022 года. В его машину на высокой скорости врезался каршеринг, водитель которого погиб. Ещё пять человек пострадали при столкновении. Блогер, с его слов, получил сотрясение мозга.