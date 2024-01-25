Ростов-на-Дону, 25 января, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Ростовскому футбольному клубу СКА в 2024 году придётся перейти из профессиональной Второй лиги в любительскую Медийную футбольную лигу, сообщил в видеообращении, опубликованном 25 января в его Telegram-канале, владелец ФК рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко).

Кадр из видео

Он рассказал, что это связано с увеличением требований для участия во Второй лиге, а также с сокращением финансовой поддержки от партнёров. Музыкант отметил, что клуб столкнулся с большими проблемами в период ограничений, введённых для борьбы с коронавирусом. Он подчеркнул, что СКА удалось в этот период сохранить, хотя многие команды перестали существовать.

«Мы приняли непростое, но, на наш взгляд, достойное решение — перейти в медиафутбол, в новый сезон, который стартует этой весной», — заявил Баста.

Владелец клуба добавил, что медийный футбол в последнее время ближе к болельщикам.

Медиалигу в 2022 году основал бизнесмен Николай Осипов. За два года в ней прошли четыре сезона. В последнем турнире участвовали 16 команд.

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Как сообщало ИА Регнум, Баста, являясь уроженцем Ростова-на-Дону, приобрёл СКА в октябре 2019 года. Он заявил, что клуб находился в удручающем состоянии и мог распасться, если бы в его судьбу не вмешались. Музыкант погасил долги команды и вложил в его развитие 10 млн рублей.

Башкирский футбольный клуб «Уфа» в июне 2023 года после поражения в матче с краснодарской командой «Кубань» вылетел из Первой во Вторую лигу. Ещё в 2022 году СМИ писали о проблемах с финансированием уфимской команды.