Материалы с тегом «Бадминтон»
BWF приостановила членство Федерации бадминтона России
Всемирная федерация бадминтона (BWF) приостановила членство Национальной федерации бадминтона России (НБФР). Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба BWF. Отмечается, что решение приняли ещё 11 ноября и его должны подтвердить на годовом общем собрании акционеров, которое состоится в 2024 году в...
30 ноября 2023
Россиян допустили к международным турнирам по бадминтону
Всемирная федерация бадминтона (BWF) допустила россиян и белорусов к соревнованиям в качестве нейтральных спортсменов с 26 февраля 2024 года, сообщила 29 августа пресс-служба организации на своём сайте. Как отмечается в релизе, будет создана комиссия по отбору игроков для проведения комплексной...
29 августа 2023
Всемирная федерация бадминтона продлила санкции для спортсменов из России
Всемирная федерация бадминтона продлила отстранение спортсменов из России и Белоруссии от участия в соревнованиях, в том числе от отборочных на Олимпийские игры 2024 года, сообщили 20 апреля в пресс-службе организации. Совет федерации бадминтона провёл совещание и решил оставить в силе отстранение...
20 апреля 2023