Куала-Лумпур, 29 августа, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Всемирная федерация бадминтона (BWF) допустила россиян и белорусов к соревнованиям в качестве нейтральных спортсменов с 26 февраля 2024 года, сообщила 29 августа пресс-служба организации на своём сайте.

globallookpress.com

Как отмечается в релизе, будет создана комиссия по отбору игроков для проведения комплексной проверки и тщательного изучения всех условий въезда. BWF впоследствии будет контролировать поведение любых нейтральных спортсменов, чтобы следить за тем, чтобы они соблюдали такие условия.

«Мы считаем, что решение отменить дисквалификацию российских и белорусских спортсменов, которые соответствуют критериям участия в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов, является позитивным шагом вперед в рамках наших усилий по укреплению мира и солидарности», — отметил президент BWF Поуль-Эрик Хёйер.

Как передавало ИА Регнум, в 2022 года после начала специальной военной операции на Украине международные спортивные организации, включая Международный олимпийский комитет, ввели новые ограничения на участие в соревнованиях российских и белорусских спортсменов. В Кремле и МИД РФ называли эти решения политизированными и несправедливыми.

Глава МОК Томас Бах отмечал, что окончательного решения о доступе российских спортсменов к Олимпиаде 2024 года в Париже пока не принято. Ранее комитет рекомендовал допускать к соревнованиям российских атлетов только в «нейтральном» статусе и только в одиночных выступлениях.

Международные спортивные организации, в том числе МОК, деградируют в результате политизации мирового спорта и собственной коммерциализации, в такой ситуации создание параллельных спортивных структур является «неизбежным», заявил в августе 2023 года президент России Владимир Путин.