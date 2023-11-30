Куала-Лумпур, 30 ноября, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Всемирная федерация бадминтона (BWF) приостановила членство Национальной федерации бадминтона России (НБФР). Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба BWF.

Emma Wallskog/ Zuma/TASS

Отмечается, что решение приняли ещё 11 ноября и его должны подтвердить на годовом общем собрании акционеров, которое состоится в 2024 году в Чэнду (Китай).

В BWF заявили, что Россия якобы нарушила условия членства в организации, включив в состав НФБР представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Как сообщало ИА Регнум, 29 августа BWF допустила спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе с 26 февраля 2024 года. В федерации сообщили, что создадут комиссию по отбору игроков для проведения комплексной проверки и тщательного изучения всех условий въезда. Также BWF планировала в дальнейшем следить за тем, чтобы нейтральные спортсмены соблюдали эти условия.

После начала российской спецоперации в феврале 2022 года международные спортивные организации, включая Международный олимпийский комитет, ввели новые ограничения на участие в соревнованиях российских и белорусских спортсменов. В Кремле и МИД неоднократно называли такого рода меры политизированными и несправедливыми.