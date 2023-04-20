Куала-Лумпур, 20 апреля, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Всемирная федерация бадминтона продлила отстранение спортсменов из России и Белоруссии от участия в соревнованиях, в том числе от отборочных на Олимпийские игры 2024 года, сообщили 20 апреля в пресс-службе организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Совет федерации бадминтона провёл совещание и решил оставить в силе отстранение от участия в любых международных турнирах под эгидой организации для спортсменов и официальных лиц России и Белоруссии.

Согласно заявлению, организация таким решением продемонстрировала намерение «сохранить целостность соревнований и обеспечить безопасность спортсменов».

«Принятое в марте прошлого года решение поддержать единый подход спортивного движения о недопуске спортсменов из России и Беларуси к участию в международных соревнованиях из-за опасений за безопасность участников — это позиция, которая до сих пор в значительной степени соблюдается многими федерациями», — сообщили в организации.

Решение запретить спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях Всемирная федерация бадминтона обнародовала в марте прошлого года на фоне начала российской спецоперации на Украине.

В этом году в начале апреля президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что отстранённые в конце февраля прошлого года от соревнований УЕФА и ФИФА российские клубы и сборные не могут рассчитывать на снятие этих санкций до конца спецоперации.

В сентябре прошлого года президент Владимир Путин заявил, что введение против российских спортсменов санкций по политическим мотивам противоречит принципу «спорт вне политики».